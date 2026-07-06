閃兵休團半年！　牛奶突現身宣布「Energy合體日」阿弟激動噴淚

▲蕭景鴻舉辦記者會。（圖／記者劉耿豪攝）



記者翁子涵／台北報導

「阿弟」蕭景鴻出道24年，終於圓夢發行首張個人同名專輯，將於7月11、12日在台北Legacy TERA、9月26、27日在高雄後台 Backstage Live舉辦《以我為名》首場個人巡迴演唱會，今（6日）舉辦專輯記者會，Energy團長牛奶擔任神秘嘉賓驚喜現身，隨著坤達、書偉去年捲入閃兵案休團日期滿，更宣布5位成員將於7月12日成軍24週年當天，在他的演唱會合體，也是繼今年1月後久違再團聚，消息一出讓現場歌迷尖叫聲不斷。

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▲▼Energy牛奶驚喜現身，蕭景鴻當場感動噴淚。（圖／記者劉耿豪攝）



Energy團長牛奶擔任神秘嘉賓驚喜現身，未事先曝光的安排讓阿弟又驚喜又感動，情緒再度潰堤忍不住落淚，牛奶也立刻上前替他拭淚。牛奶感性表示：「剛剛知道阿弟有落淚，我的心跳就開始加速。這一路走來的過程，我相信大家都看得很清楚，我也知道阿弟在這次宣傳期間哭了好幾次。」他也心疼表示，這24年的等待與努力，終於換來屬於阿弟的舞台，能一路陪伴他走到今天，自己也感到十分感動。

牛奶除了現身支持力挺外，也特別送上行動KTV機作為發片賀禮，笑說蕭景鴻近來「弟上麥克風」系列影更是突破百萬點擊，「根本走到哪唱到哪！」更笑封他是「行走的KTV」。兩人隨即將現場變身大型KTV，開放歌迷點歌，蕭景鴻也即興獻唱經典歌曲，更加碼清唱〈溫柔〉、〈三塊錢〉。

