范逸臣耗時1小時變「龍山寺街友」落魄造型曝光　完妝差點認不出！

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台全新電影《大仙尪仔》是繼《艋舺》後，又一部以萬華為故事背景的台灣電影，日前奪下日本夕張國際奇幻電影節大獎「國際新浪潮電影獎」，日本影評觀影後也在社群大讚「是一部極為出色的娛樂性與人情味兼具的喜劇劇情片」，讓電影未演先轟動，今（6）日更驚喜宣布定檔9月4日上映，並同步公開前導海報。

▲《大仙尪仔》由洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪等人主演。（圖／公視台語台提供）

演出陣容集結洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪、鄭仲茵與方馨，多位實力派演員強強聯手，故事聚焦素昧平生的街友在困境中相互扶持，沒有血緣關係卻像家人般親近，笑中帶淚令人動容，其中洪都拉斯、范逸臣、牧森還得穿著大型神明人偶「大仙尪仔」狂奔，讓他們直呼「不容易」。

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▲《大仙尪仔》由洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪等人主演。（圖／公視台語台提供）

電影《大仙尪仔》將萬華在地文化搬上大銀幕，阿宏（洪都拉斯飾）是街友中的「工頭」，一次因緣際會在宮廟裡碰到與人發生衝突的小豪（牧森飾），兩人不打不相識，遇上瘋言瘋語卻句句是真理的康仔（范逸臣飾），3人撿到裝有高額現金的行李袋，反被黑道老大南哥（温昇豪飾）盯上。

一場身穿「大仙尪仔」服裝在街頭狂奔的戲份可是讓他們吃盡苦頭，牧森表示扛著大仙尪仔做動作還有走路奔跑真的不容易，額頭還被金屬片敲了好幾天，以角色身份穿上服裝後，他覺得自己有被保護、很有安全感，能夠稍微把外在的盔甲卸下一些。

▲《大仙尪仔》由洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪等人主演。（圖／公視台語台提供）

洪都拉斯也說道「成為神明的負擔是重的」，但成為大仙之後，在祂的身體裡很安靜，用神明的視角去窺探人的故事，彼此互相需要著；范逸臣最崩潰的瞬間則是在神明身體裡「熱到爆炸」，更讚扛得起神明的人才是幕後英雄，經歷過一回的他大嘆相當不易。

導演凌柏瑋回憶起當時看到「角色藏在神明尪仔」的戲，光是文字描述就讓身為基督徒的他備受感動，一群沒有血緣的無家者，如何依靠彼此，在困境中用幽默的方式尋找生存的縫隙，事實上卻是他們依靠著彼此，如同角色康仔在片中說的台詞「相信神，要先相信自己」，「神愛世人是因為我們愛人」。

▲《大仙尪仔》由洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪等人主演。（圖／公視台語台提供）

主演們也為更貼近街友角色，開拍前做足功課，范逸臣透露接演角色後就不斷觀察遊民朋友的神態、動作、生活，妝髮時間長達一個多小時的他，定妝看到新造型直言「很酷」，更大讚終於有角色可以這麼跳脫自己。

洪都拉斯則坦言他認為街友擁有獨特的生活方式「了解他們的心情和遭遇，並融入他們的生活」讓他更加貼近角色樣貌；身為忙內的牧森分享前製時期每個禮拜都在萬華觀察與感受當地的氛圍，片中他和洪都拉斯、范逸臣有多場對手戲，三人培養出好感情也讓牧森直呼「我們三個是艋舺男團！」

▲《大仙尪仔》由洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪等人主演。（圖／公視台語台提供）

《大仙尪仔》前導海報由台灣知名設計師許品詩操刀，放大萬華宮廟元素，龍山寺前的温昇豪眼神凌厲、氣場爆棚，身後跟著一票黑道小弟，展現十足的黑道架勢與壓迫感；主演洪都拉斯、牧森、范逸臣面露慌張、懷疑的表情穿著大仙尪仔戲服現身其後，在温昇豪的步步緊逼下顯得格外反差，海報一出也引起影迷熱烈討論。

導演凌柏瑋談到早在創作初期，就已經決定全片要在萬華拍攝「那種生命力是任何地方都無法複製和重現的，萬華就是這個故事的DNA」，在處理劇本時，他經常往萬華跑，從早市走到夜市，從公園走到廟宇，看看那裡的人，吃吃那裡的食物，聞聞那裡的味道，聽聽屬於萬華的聲音。





▲《大仙尪仔》由洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪等人主演。（圖／公視台語台提供）

最後更把萬華每年最熱鬧的大派對「青山王祭」拍下來，讓這場大遶境成為《大仙尪仔》電影中最重要的場景，期許能讓觀眾一起感受萬華這座古城渾厚的文化底蘊。

電影《大仙尪仔》以龍山寺一帶的宮廟文化作為背景，描述3名因不同遭遇流落艋舺公園的街友，意外撿到裝有1千萬現金的行李袋被黑道追殺，3人走投無路之際穿上大仙尪仔的戲服，混入神明遶境的隊伍裡，展開一場和黑道你追我跑的逃亡。由公視台語台出品、光鷹影像文化有限公司製作的電影《大仙尪仔》，將在9月4日全台上映。