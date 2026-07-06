泰勒絲婚禮伴手禮曝光！　「藏新郎最愛曲歌詞」洩浪漫含意

記者蔡宜芳／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與堪薩斯城酋長隊的球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce），於3日在紐約麥迪遜廣場花園完成大婚。而受邀出席的歌手瑪倫·莫里斯（Maren Morris），也在社群曬出婚禮上的浪漫伴手禮，掀起熱烈討論。

▲泰勒絲於日前舉行婚禮。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）

瑪倫·莫里斯4日在Instagram上，曬出與另一位賓客凱爾西·芭萊莉妮（Kelsea Ballerini）的合照外，還曝光了泰勒絲婚禮送給賓客的伴手禮。照片中，一條邊緣飾有蕾絲的象牙白手帕，中央精緻地繡著新人名字首字母的組合圖案，兩側還以草書繡著婚禮日期與地點，風格非常典雅精緻。

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▲泰勒絲的婚禮伴手禮。（圖／翻攝自Instagram／marenmorris）

不僅如此，手帕下方還繡有泰勒絲於2014年發表的經典代表作〈Blank Space〉的歌詞「So it's gonna be forever...（所以這將會是永遠……）」。雖然這首歌的下一句歌詞是「Or it's gonna go down in flames（不然它將會轟轟烈烈地付諸祝融）」，乍看之下有些奇特，但這首歌其實是新郎崔維斯最喜歡老婆的其中一首歌曲，相當具有意義。