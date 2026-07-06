鄭家純見「HOOK搭英航碰壁有感」　列2點開酸：信任度要打三折

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber HOOK近日在影片中透露，原訂搭乘英國航空從倫敦飛往東京的商務艙，卻因自助報到機卡關與地勤指引延誤，導致錯過航班。過程中，她沿路發20英鎊求排隊旅客讓位，最終仍來不及，只能補繳300英鎊改搭隔日航班。影片曝光後掀起討論，就連女星鄭家純都在臉書發文分享自己的看法。

▲鄭家純。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純透露，自己看完HOOK的英國航空影片後，頓時感觸極深，決定公開自己「疫情後遊歐洲近十次」的經驗。她直言，不論是航空公司還是飯店、民宿，在歐洲當地遇到問題時，「聽他們說的話，信任度要打個三折」，並自嘲雖然自己很快就會忘記不愉快的細節，但這幾天在歐洲遭遇的事件，還是讓她忍不住有感而發。

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鄭家純提到，自己幾天前在飯店手洗衣服，擰乾後用飯店毛巾吸水，結果晾乾到一半卻發現衣服上出現藍色點點。根據她對當地人的認識，晚上打給櫃檯容易發生同事間沒交接的狀況，於是她查了洗衣單，一早帶著衣服去前台說明。當時雖覺得是毛巾的問題，但她還是表明會付錢乾洗，只求當天送回。

鄭家純透露，櫃檯小哥再三向她保證，把洗衣袋掛在門口就會按時送回，結果到了晚上，衣服根本沒回來，打過去才被冷回一句「超過9點就是隔天才會送洗呀」，讓她氣得直呼當下真該相信自己的經驗值。鄭家純進一步分享，同行的朋友退房後發現忘記拿冰箱內的東西，從早上7點就打電話給飯店確認，期間卻不斷被櫃檯人員以「打掃人員8點才開始」、「還沒掃到那間」等藉口拖延，最後甚至被一句「打掃人員沒有回報到我們的群組」敷衍打發。

鄭家純表示，她當下一聽覺得太怪了，因為遺失物那麼明顯不可能找不到，於是換她打過去，直接問對方是否「當面跟負責掃那間的服務人員確認過了」，結果對方稱「沒有呀，但群組沒有回報就是沒有遺失物，我們的流程是很完善的。」面對此情況，鄭家純回擊：「如果你們對流程很有自信，那為什麼你的同事會出包，跟我說衣服當天會好結果連送洗都沒有呢？」被問到無話可說的櫃檯這才改口表示要去確認，隨後便順利找到遺失物。