胡瓜粉絲四年沒收入　明年反攻台股大哥佩服

記者葉文正／台北報導

胡瓜YouTube節目《下面一位》首度到印尼雅加達錄影，不僅與當地面粉相見歡，更深入體驗當地文化、美食與生活樣貌。而粉絲的奮鬥歷程，也讓胡瓜相當震驚與佩服。

▲胡瓜(左)見證粉絲在印尼發光發熱。（圖／下面一位）



第一位見面的，是在印尼生活數十年的華僑夫妻，不僅一路用客家話與胡瓜聊天，還分享家族從中國移居印尼的故事，讓胡瓜驚喜直呼：「你們在印尼還保留中文、客家話，真的很不容易！」接著嘗試印尼代表性的巴東菜，滿桌菜餚一次端上桌的特殊用餐方式，讓他看得目不暇給，第一次體驗用手抓飯，在面粉指導下有模有樣地學習正統吃法，也品嚐牛肺、炸牛皮、咖哩魚頭等特色料理，不斷驚呼新奇。

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▲胡瓜品嘗印尼美食。（圖／下面一位）



第二位登場的是來自台南、已在印尼創業近十年的台商。他分享自己曾歷經四年幾乎沒有收入、買地被騙、蓋工廠被騙、連續創業失敗，銀行只剩20萬元台幣，最後靠著協助台灣品牌拓展東南亞市場，才逐漸翻身，如今公司更預計明年返台上市。

兩人邊聊天邊品嚐印尼料理，胡瓜吃到加入鹹蛋的牛肉湯時，忍不住笑說：「已經很鹹了，怎麼還加鹹蛋！」吃到印尼特色牛肉料理時，又打趣形容：「有點像肉乾，又有點像大稻埕賣的肉紙。」非常幽默。



接著遇見的第三位粉絲，是外派印尼工作的年輕台灣女生，並首次挑戰近年在當地人氣相當高的板式網球。第一次接觸就順利發球成功，還與粉絲組隊完成比賽，粉絲分享因外派來到印尼，除了克服文化差異，也學會印尼文，更透露是看到下面一位的官方發文招募後，毫不猶豫立刻報名，只為完成「從小看胡瓜到大的心願」。



節目尾聲，胡瓜一一送上親筆簽名的《下面一位》紀念卡給每位面粉，胡瓜感性表示，這趟印尼行最大的收穫，不只是品嚐道地料理，而是透過每位粉絲的人生故事，看見華人在海外努力打拚的精神，也讓他更加期待，未來繼續走遍世界各地，與更多支持《下面一位》的面粉相見。