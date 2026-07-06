台灣巨砲陳金鋒首度代言三國手遊　鋒哥最愛關羽搞穿越

記者葉文正／台北報導

睽違多年再次接下大型遊戲代言，「台灣巨砲」陳金鋒這回不站打擊區，而是走進三國戰場，正式擔任華人經典《三國群英傳：策定九州》代言人，以一句充滿個人代表性的「球來就打，自由開打！」為遊戲揭開序幕，也讓不少玩家驚呼：「鋒哥根本就是現代版主公！」

▲陳金鋒代言手遊。（圖／三國群英傳:策定九州）

此次廣告拍攝橫跨棒球場與三國戰場兩種場景，陳金鋒一開始重返熟悉的球場，展現招牌沉穩氣勢，隨後換上軍師氛圍十足的書房場景，搭配大量三國元素布景，彷彿瞬間穿越千年歷史，成為運籌帷幄的主公。

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▲陳金鋒。（圖／三國群英傳:策定九州）



談到這次拍攝最大的感受，陳金鋒表示：「之前也拍過遊戲廣告，但這次很特別，因為跟歷史有關，真的有種穿越到三國時代的感覺，好像親身感受到歷史人物當時作戰、對戰的氛圍。」



而曾經征戰無數球場的他，也意外發現棒球與策略遊戲其實有許多相似之處。「以前打球時，不管對手是誰，就是想辦法打敗對方，幫助球隊贏球。」陳金鋒說，「《三國群英傳：策定九州》也是一樣，每場戰役都要先觀察局勢、規劃策略，再一步一步執行，最後取得勝利，這種思考的過程很有挑戰，也讓人熱血沸騰。」



被問到如果自己是三國人物，最像誰？陳金鋒毫不猶豫回答：「我的偶像一直都是關羽。」他認為關羽勇猛果敢，同時重情重義，無論面對任何挑戰都堅持信念，這樣的精神也一直是自己欣賞並努力學習的目標。