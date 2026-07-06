庾恩利兒時凸骨遭譏！　伊能靜「天使教育法」化解：從此不再介意

記者蔡宜芳／綜合報導

星二代庾恩利（小哈利）近日在節目中，提及小時候因肩胛骨突出，被同儕嘲笑，讓他自覺像個「異形」。不過，多虧媽媽伊能靜的溫柔安慰，給了他極大的信念感。對此，伊能靜也在社群發文回應，直言父母的愛與善意，就是孩子的底氣，只要能被愛指引，孩子最後都能保有一顆善良美好的心。

▲伊能靜和兒子庾恩利的感情相當好。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

庾恩利在節目中透露，小時候上游泳課時，因為自己的肩胛骨很明顯，常因為這件事情而被笑。當時，媽媽為了安慰他，便告訴他：「你是一個小天使，這就是你的翅膀，你是上天派來給你爸爸媽媽的一個禮物。」於是，他便有了一個信念感，每天早上醒來第一件事情，就是確認「翅膀」還在。

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▲庾恩利小時候因過瘦，導致肩胛骨明顯凸出。（圖／翻攝自微博）

看到兒子在節目裡提到這段往事，伊能靜4日在社群發文坦言，庾恩利兒時因為呼吸道和咬合問題，有段時間很瘦，去哪都被說營養不良，後背的肩胛骨也因此凸出來，經常被人嘲笑「奇怪」。伊能靜說，當時兒子沒哭、只是問：「不是每個人都一樣嗎？」於是，她便向愛子解釋說，凸出的骨頭是從天上變成人的時候，萎縮起來的翅膀。

▲伊能靜透露，庾恩利兒時有呼吸道和咬合的問題，才會身形偏瘦。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜表示，自己只是個平凡的媽媽，照顧兒子時，有些笨拙，但正是愛子教會了她母親這個身份的強韌，「他來人間，是為學會愛人；他明白了人看到不同時會質疑，所以我們更要用溫暖去回應。即使一定會有人不喜歡，但我們就是他的底氣。」她也透露，庾恩利後來畫了一幅沒有嘴、閉著眼卻依然溫暖的天使畫像，被她珍藏至今，「那是一個孩子，用繪畫給世界最無聲的回應。」

▲伊能靜分享兒子的畫作。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜社群全文：

恩利小時候有一陣特別瘦，扁扁幹幹的，去哪都被人說「這孩子營養不良吧」。

他吃飯特別慢，我雖然著急，但總會耐心地陪上兩個小時，讓他一小口一小口地嚼。後來才知道，他天生有些呼吸道和咬合方面的問題。找到癥結後，終於看他慢慢長肉了。

我就是個平凡的媽媽，沒有別人口中對母親這個身份描述得那麼偉大。照顧恩利時，我既笨拙又細膩，有時也會感到新手媽媽的無助——我相信很多媽媽都經歷過。

但正是恩利教會了我這個身份的強韌。所以現在帶米粒時，我覺得駕輕就熟。

那時他太瘦，後背的肩胛骨突出來，去游泳時好幾次被人嘲笑「奇怪」。他沒哭，只是問我：「不是每個人都一樣嗎？」

我總說，不是的，是因為你特別。你是天使呀，只有天使才有那樣的翅膀——那對翅膀，是你從天上變成人的時候，縮成了骨頭。

從那以後，他不再介意任何人的話。他深深相信媽媽說的：他是天使。在天上時，他看到這對父母很想要個小孩，而且這個媽媽笨拙卻勇敢，能接納他的獨特。於是他對自己說：「我要選這個爸爸和這個媽媽。」然後跳進我的肚子裡，成為我的第二個心臟。

他來人間，是為學會愛人；他明白了人看到不同時會質疑，所以我們更要用溫暖去回應。即使一定會有人不喜歡，但我們就是他的底氣。

看到他在節目裡提到這一段，已經成為摯友的若晗哭紅了眼睛。你看，若晗也是天使——天使會召喚天使，用愛互相治癒，再把溫暖還給世界。

雖然「天使」只是一個形容詞，並不真實存在，但這個世界上的每一個孩子，只要能被父母以愛和善意指引，最後都能保有一顆善良美好的心。

送給每一個曾無意間被他人言語傷害的你。他人的話可以是惡魔，卻無損你的美好。

而我們，始終可以用愛，把它化作更多。

PS.恩利後來畫了這幅沒有嘴、閉著眼卻依然溫暖的天使畫像，這幅畫一直被我珍藏，那是一個孩子，用繪畫給世界最無聲的回應。