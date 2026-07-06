她奮力搶到泰勒絲捧花！興奮曬照「整束幾乎爛掉」　網笑：經歷了什麼

記者田暐瑋／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）3日紐約麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮，近千名賓客受邀參加，眾多好萊塢大咖到場祝賀。她在婚禮上拋出捧花，最終被堪薩斯城酋長隊球員Trey Smith的妹妹愛許莉搶到，不過捧花到手後已經殘破不堪，惹來網友笑說：「可見搶的時候有多激烈！」

▲泰勒絲捧花被搶到爛掉。（圖／翻攝自IG）



愛許莉在社交媒體上分享了「輝煌戰果」，成功搶到泰勒絲的捧花，不過照片中可見捧花的花瓣和枝葉在激烈的爭奪中出現了明顯的擠壓痕跡，部分枝葉甚至折斷，據現場目擊者的描述，這場爭奪可說是激烈無比，捧花在過程中被擠壓得幾乎爛掉，網友們戲稱這束花「像是經歷了一場搏鬥」。

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這次婚禮上的捧花由香豌豆和安妮女王蕾絲兩種花材組成，各自有著獨特的花語，香豌豆象徵著告別少女時代，奔赴婚姻，寓意著甜蜜溫柔且長久的愛意，而安妮女王蕾絲則代表著幸福、純淨的祝福，象徵著避風港灣與守護，白色的細碎小花寓意著純粹無瑕和永恆的包容。

▲泰勒絲捧花被搶到爛掉。（圖／翻攝自IG）