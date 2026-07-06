女星淚崩曝40歲演員尪「左腦長5cm腫瘤」動刀　記者會哭到中斷訪問

記者黃庠棻／台北報導

男星歐陽倫和演員女友林子熙愛情長跑10年，2020年5月宣布結婚，升格夫妻的6年來，兩人迎來一子一女愛的結晶。今（6）日林子熙出席新戲《他的靈魂與他的書店》首映記者會，意外透露丈夫歐陽倫3個月前才經歷腦瘤開刀的消息，引起眾人震驚。

▲林子熙（左）出席新戲發佈會。（圖／記者徐文彬攝）

《他的靈魂與他的書店》舉辦首映記者會，主演曾少宗、林子熙、黃柔閩、派翠克、黃采儀、鍾承翰、禤思敏等人皆一同出席，該戲講述一位血液腫瘤科的醫生與他的10位患者的故事，也拍出許多病患跟家屬的情感，談到這件事林子熙透露自己在拍戲過程中，也經歷丈夫歐陽倫生病，因此更能理解並帶入自己的真實感情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林子熙（左）出席新戲發佈會。（圖／記者徐文彬攝）

林子熙透露歐陽倫一開始左腳出現腳麻情況，在劇場工作時也發現自己比旁人慢半拍，一開始夫妻倆先去看了脊椎科，後期手、頭部也開始發麻，原本以為是脊椎的問題，已經決定要開刀，但被同為醫生的朋友提醒「建議去看一下神經外科、神經內科」，把所有科都看過一輪再開刀。

▲林子熙淚崩。（圖／記者黃國霖攝）

後來，林子熙陪著歐陽倫去照了MRI腦部，農曆新年過後去看報告，沒想到醫生第一句話就是「你有看到嗎？」才發現先生的左腦長了一顆5公分的腫瘤，壓迫在他的右腦，醫生趕緊建議他趕快動刀手術。林子熙透露丈夫大約在3月發現腦瘤，在4月馬上開刀。

▲歐陽倫腦瘤開刀。（圖／翻攝自IG）

歐陽倫開完刀後，整個人站不起來，不僅手、腳都無法控制，就連情緒也跟著失控，林子熙回想當時「我去加護病房看他，他非常情緒不好，會忍不住兇護理師，但他被很粗的針扎」，更分享老公開刀「頭被釘了鐵架開頭」，但為了安慰她仍正向說道「妳一定要相信我」講到激動之處也忍不住哽咽、落淚。

▲林子熙淚崩。（圖／記者黃國霖攝）

開完刀至今3個月過去，林子熙透露歐陽倫的腫瘤是良性，不用化療只需要電療，但前幾天夫妻倆去門診，老公問醫生是否需要注意飲食，來控制腫瘤不要轉移，當時醫生說「沒有辦法也沒有科學依據，因為狀態處於典型與非典型之間，未來有可能會轉移」，後續她被問到怎麼跟兩個小孩解釋丈夫生病，她則忍不住情緒，哭到中斷訪問。

▲歐陽倫腦瘤開刀。（圖／翻攝自IG）