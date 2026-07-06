上白石萌音行程爆滿！盛夏「穿厚重冬裝」拍新劇　敬業原因曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星上白石萌音因演出《戀愛可以持續到天長地久》等多部日劇被台灣觀眾熟知，近年更擔任舞台劇《神隱少女》演出陣容之一，演技備受好評。而她近日被目擊在炎熱夏季當中，卻以層層疊穿的厚重冬裝拍新劇，原來是因為行程滿檔，秋冬季節的劇集得提前拍完。

▲上白石萌音演出行程爆滿，被目擊大熱天穿冬裝拍戲。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，上白石萌音正在拍攝10月上檔的新劇，搭檔偶像男團「SNOW MAN」成員向井康二，男方是接替因喉嚨不適而暫停工作的菊池風磨演出。拍攝現場聚集不少臨時演員，向井康二穿著西裝、戴著眼鏡，一身書生造型；上白石萌音則因戲服寬鬆，看起來略顯圓潤，但其實只是角色造型需求。

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事實上，上白石萌音的演出行程忙翻天。她今年初才赴韓國首爾演出舞台劇《神隱少女》，與川榮李奈輪流飾演女主角千尋，海外公演獲得不少關注。返日後，她又立刻投入新劇、活動及音樂工作，幾乎沒有喘息空間。

即使如此，上白石萌音又即將投入2027年NHK大河劇《逆賊的幕臣》拍攝，劇中她將飾演男主角松坂桃李飾演的幕末名臣小栗忠順的妻子「美知」，這也是她第四度演出大河劇。由於大河劇拍攝期通常長達一年以上，為了銜接新戲，她必須先完成10月檔戲劇拍攝，因此頂著高溫夏季拍秋季檔的劇集。

娛樂圈人士表示，大河劇主要演員往往需投入超過一年的拍攝時間，再加上上白石萌因同時兼顧歌手與演員身分，未來勢必持續處於高強度工作狀態。而像這次頂著盛夏高溫仍穿厚重戲服拍攝，也再次展現她敬業的「演員魂」。

舞台劇《神隱少女》也宣布今年底12月以及明年1月將在台灣台北舉行公演，而演出陣容則尚未公開。而行程滿檔的上白石萌音是否再列入巡演陣容之一，也備受關注。

▲上白石萌音舞台劇《神隱少女》飾演「千尋」，年初曾到韓國公演。（圖／翻攝自X）