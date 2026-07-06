湘瑩懷孕給寶寶音樂胎教　本人睡到流口水：下次還是聽周杰倫好了

記者王靖淳／綜合報導

女星王嫚萱（舊名：湘瑩）去年小年夜驚喜宣布完婚一個月，今年5月底她曬出超音波照，宣布懷上雙胞胎，平時會透過社群記錄生活的她，近日在臉書發文分享懷孕近況，透露她給肚子裡的寶寶聽音樂胎教，結果自己卻先被催眠成功。

▲王嫚萱分享懷孕近況。（圖／翻攝自Facebook／王嫚萱湘瑩）

王嫚萱在文中提到，自己聽說「17週寶寶已經開始聽得到聲音了」。為了讓腹中的寶貝們能提早接受藝術熏陶，她當下毫不猶豫，立刻為自己與孩子們安排了一場下午的優雅音樂胎教。

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談到這場胎教初體驗，王嫚萱也分享當天的行程，透露自己特別挑選看書加上古典音樂的組合，甚至為了讓身心靈達到放鬆狀態，還幫自己泡了杯洋甘菊茶。看著眼前佈置的一切，她也忍不住直呼當下簡直是「氛圍感拉滿，超級完美。」

▲王嫚萱曝懷孕17週近況。（圖／翻攝自Facebook／王嫚萱湘瑩）



沒想到這場胎教音樂會才剛開始不久，竟然就發生了反轉。王嫚萱坦言，在舒適的環境與古典樂的雙重夾擊下，腹中的雙胞胎姊妹，自己還不知道有沒有被熏陶到，反倒是「媽媽本人先被催眠成功，直接睡到流口水。」為此，她在文末哭笑不得地表示：「莫札特我真的很抱歉 下次還是聽周杰倫的好了⋯。」