小A辣生日「收此生最好的禮物」眼眶濕了！媽：不需勉強任何人愛妳

記者潘慧中／綜合報導

網紅小A辣近日迎來生日，她在社群平台PO出媽媽傳來的祝賀訊息，讓她不禁濕了眼眶，「謝謝媽媽。這份無條件的愛，便是我此生最好的禮物。媽咪，我愛妳。」

▲小A辣收到此生最好的禮物，就是媽媽的訊息。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



曝光的對話截圖中，小A辣的媽媽開頭便以「親愛的女兒」親暱稱呼她。在生日祝福中，媽媽希望小A辣的美麗能永遠伴隨著智慧，「沒有什麼比豐富的內涵更有吸引力。」

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▲小A辣近日迎來生日。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



媽媽的訊息中也提及了對小A辣感情觀的期許。她沒有要求女兒必須被全世界喜愛，而是暖心開導：「妳不需要勉強任何人來愛妳。」她提醒孩子，那個真正適合的人，一定會懂得欣賞其最真實的模樣，鼓勵女兒在感情中做自己，不需要為了迎合別人而委屈求全。

看著媽媽的字句，小A辣感動地說，這是她最珍貴的禮物，「我們窮盡一生，或許都在追逐世界的掌聲，卻忘了，身後那道最溫柔、也最堅定的目光，從來都只來自於家。在他們眼中，妳飛得高不高、夠不夠好，從來不是重點；他們真正牽掛的，永遠是妳飛得累不累，能不能平安快樂，做最自在的自己。」

▲▼小A辣還和一群好友慶生。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



面對媽媽一路以來的力挺，小A辣為之動容地說，每次看到媽媽這樣鼓勵她都非常感動，「謝謝妳一直都相信我、支持我，不管我做什麼決定，妳都站在我這邊。」