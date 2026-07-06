鹿晗遭爆劈腿網美「工作室敷衍回應」挨罵！　關曉彤隱忍9年惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅司曉迪今年1月驚爆「所有頂流都睡完了」，點名鹿唅、林更新、檀健次等人，如今又二度「大點兵」，公開18張和男藝人的私密照，更暗示和鹿晗關係不單純，對此，鹿晗工作室並未大動作發布聲明，反而是轉發舊文回應，引發粉絲強烈不滿。

針對網紅司曉迪再度放出的「疑似出軌」爆料，鹿晗工作室並未針對最新的指控發表任何新聲明，僅選擇轉發2026年1月3日的舊聲明作為回應，該聲明中表示，工作室已對各大平台上的數十條造謠誹謗信息完成證據固定，並已啟動相關法律程序，要求停止傳播不實信息。

▲鹿晗關曉彤。（圖／翻攝自微博／M鹿M、關曉彤）



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粉絲不滿認為工作室的反應過於敷衍，要求更具體的證據和澄清步驟，也有人認為工作室不敢直接起訴司曉迪本人，是在變相承認指控，加深了外界疑心，但也有支持者表示，舊聲明已足夠表明立場，官方應是懶得理會假消息，才會用這種方式冷處理。

鹿晗疑似出軌引發熱烈討論，而關曉彤從2017年公開戀情以來，始終面對外界的指責與非議，許多正常的言行都被過度解讀，導致負面評價不斷，卻從未公開抱怨或指責對方，隱忍至今，事件爆發後，網友紛紛感慨「連心疼你都有時差」、「原來她才是最委曲求全的人」。

▲司曉迪再爆料。（圖／翻攝自微博）