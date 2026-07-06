台語電影70週年…經典修復免費看！　「45萬粉8歲網紅」被迷倒

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台今年成立第七年，適逢台語電影七十週年，首度舉辦「台語台接力影展」，7月正式起跑。特別企畫「經典重現」、「改換出路」、「交棒傳承」三個單元，精選16部台語電影，將在北、中、南進行40場放映，全部免費索票。

▲台語電影七十週年，公視台語台首辦「接力影展」。（圖／公視台語台提供）

昨（5日）率先舉辦由王君琦老師主講的選片指南座談，吸引近百名影迷到場聆聽。台語台特邀《聽海湧》導演孫介珩拍攝名人導讀短片也同步公開。



「經典重現：台語影視起鼓」單元含括台語電影輝煌盛世的60至70年代的經典之作，這些長年埋在戲院深處的古老拷貝片，仰賴國家電影及視聽文化中心的影像數位修復才得以重見天日，包括張英導演《天字第一號》及《大俠梅花鹿》、辛奇導演《三八新娘憨子婿》、林摶秋導演《丈夫的秘密》、邵羅輝導演《流浪三兄妹》、梁哲夫導演《泰山寶藏》、吳飛劍導演《回來安平港》及林福地導演《琉球之戀》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台語電影七十週年，公視台語台首辦「接力影展」。（圖／公視台語台提供）



經典重現單元特別企製名人導讀短片，受邀者包括導演陳玉勳、作家侯文詠、歌仔戲天后許秀年、導演吳宗叡、KOL童星紅豆妹、台語怪物吉雷米、台灣電影研究者蘇致亨等。

▲台語電影七十週年，公視台語台首辦「接力影展」。（圖／公視台語台提供）



陳玉勳導演導讀《三八新娘憨子婿》「導演辛奇在1969年拍了十二部片，看得很欣羨。當時電視很少，娛樂活動就是看布袋戲、歌仔戲，看電影是當時最大的娛樂活動。看黑白台語片可以研究很多，了解當時的人在想什麼。」歌仔戲天后許秀年導讀《流浪三兄妹》也說「很多人進去看戲都哭，一定要帶手帕。當時沒什麼娛樂，電影跟歌仔戲真的很受歡迎。」

▲台語電影七十週年，公視台語台首辦「接力影展」。（圖／公視台語台提供）



侯文詠導讀《丈夫的秘密》，提到林摶秋導演是政治經濟系「他的電影跟一般娛樂片不同，可以看到社會階級差別、人與人的不平等。人的本性與社會文明必定有衝突，因為社會條件不同，解決方式必定不同，看到當時如此細膩的電影，看見婚姻與倫理衝突活跳跳地演出來感動人。」

▲台語電影七十週年，公視台語台首辦「接力影展」。（圖／公視台語台提供）



45萬粉絲追蹤的「紅豆妹」年僅8歲，已對電影世界充滿興趣，她提前欣賞《大俠梅花鹿》表示「看到阿媽小時候的電影很有趣，裡面大哥哥、大姊姊穿動物的衣服，他們都說人話不像動物那樣叫。我想當白鶴小姐，因為白鶴小姐可以飛在天上，飛的時候好漂亮。」

▲台語電影七十週年，公視台語台首辦「接力影展」。（圖／公視台語台提供）



「改換出路：台語影視封印解除之路」單元聚焦在台灣解嚴後，台灣本土語言重獲自由發展，精選侯孝賢導演《戀戀風塵》、王小棣導演《魔法阿媽》、魏德聖導演《海角七號》、王育麟及劉梓潔導演《父後七日》。



「交棒傳承：台語台接力」則是台語台2019年起投入自製各類台語長短作，持續肩負前人們的努力與傳承，精選周美玲導演《弓蕉園的秘密》、葉天倫導演《阿波羅男孩》、吳宗叡導演《天字第二號》、王傳宗導演《夾縫人生》。