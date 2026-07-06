記者潘慧中／綜合報導

小蠻（王承嫣）從《我愛黑澀會》出道，2020年起便鮮少出現在大眾面前，轉而將重心放在家庭生活。與男星邵翔結婚7年多、育有一子的她，6日在社群平台上傳一張讓人好氣又好笑的照片，並開玩笑說：「我想知道，他是不是想要詐領保險金？」

▲小蠻公開副駕駛座旁車窗的慘狀。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）



小蠻在貼文中附上一張愛車局部視角的黑白照片，並還原整起事件的起因。她透露，邵翔假日時很貼心地幫忙塗了油膜防水的塗層。這原本是一件加分舉動，殊不知這份好心卻因為後續的疏忽，演變成一場令人哭笑不得的烏龍事件。

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這項貼心舉動直到小蠻6日出門開車前才出現反轉，「發現副駕駛座位旁邊沒有洗」，塗層就這樣在車窗上靜靜地放了兩天，已經完全乾掉，在玻璃上留下一大片不透光的濃白痕跡，「變成防曬係數SPF100++遮陽板。」

▲▼小蠻對邵翔的舉動哭笑不得。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）



從照片中可以清楚看見，副駕駛座旁的車窗被厚厚的白色塗層大面積覆蓋，幾乎完全無法看清車外狀況，嚴重影響視線。對此，小蠻僅開玩笑說：「我想知道，他是不是想要詐領保險金？」