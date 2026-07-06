頂流網美18獵男照震撼陸娛！網挖出 「正午陽光公子哥」帳號急關

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅司曉迪今年1月驚爆「所有頂流都睡完了」，點名鹿唅、林更新、檀健次等人，對大陸演藝圈投下震撼彈，6日再度公開多張私密照，再度出現疑似鹿晗、范丞丞、檀健次，更有一位稱為「正午陽光公子哥」的人物。網友火速解碼，起底其真實身分為陸劇龍頭公司「正午陽光」董事長侯鴻亮之子侯緒揚。

▲司曉迪曬出多張與男星親密照，震撼大陸娛樂圈。（圖／翻攝自微博）

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網紅司曉迪先前才因驚人言論引發外界關注，沒想到今日再度出手，在微博一口氣拋出18張男星照片及聊天對話。流出的對話與畫面中，涉及鹿晗、范丞丞、董子健等多位當紅男星，她更貼出一名男子在奢華無邊際泳池大口灌香檳的影片，甜喊對方是「我最愛的一個正午陽光公子哥」，掀起全網追查男子的真實身分。

▲司曉迪告白 「正午陽光公子哥」，並說：「我最愛的一個。」（圖／翻攝自微博）

網友根據爆料線索，推測這位「正午陽光公子哥」指的是陸劇龍頭製作公司「正午陽光」董事長侯鴻亮的兒子侯緒揚。而侯鴻亮在影視圈地位崇高，其擔任法定代表人的製作公司「正午陽光」打造無數高收視兼具口碑神劇，包括《琅琊榜》、《小巷人家》、《生命樹》、《縣委大院》以及電影《得閒謹製》等作品，被譽為大陸影視界的金字招牌。

▲陸網推測「正午陽光公子哥」是侯鴻亮的兒子侯緒揚。（圖／翻攝自微博）

還有網友爆料，侯緒揚名下擁有自己的經紀公司，在圈內手握海量影視資源。隨著事件迅速發酵並強勢登上微博熱搜，網友發現侯緒揚個人的抖音帳號已在第一時間緊急轉為私密狀態。

▲網友發現侯鴻亮兒子侯緒揚抖音帳號已經關閉。（圖／翻攝自微博）