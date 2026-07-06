《陽光女子合唱團》林孝謙合體「原版韓國導演」　他點名1主演狂讚

記者黃庠棻／台北報導

《陽光女子合唱團》編導林孝謙、呂安弦相隔10年重返韓國富川國際奇幻影展（BIFAN），電影於上週末（4日）正式放映，現場觀眾反應熱烈，不少人隨著劇情頻頻拭淚，尤其片中女兒被送養的情節，更讓影廳內傳出陣陣啜泣聲。

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦重返富川影展。（圖／富川奇幻國際影展提供）

映後，影展特別邀請韓國版《和聲》導演姜大奎（강대규）出席交流，林孝謙也送上台灣土鳳梨酥與《陽光女子合唱團》電影海報作為紀念。姜大奎表示，編劇呂安弦在劇本上的巧思令他印象深刻，重新設計每位角色背景，並新增由羅晨恩飾演的「子晴成年線」，讓故事層次更加完整；再加上演員的精彩演出與音樂運用，不僅延續《和聲》的情感力量，更發展出屬於台灣自己的電影語言。

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▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦重返富川影展。（圖／富川奇幻國際影展提供）

導演林孝謙與編劇呂安弦此次富川行驚喜不斷，開幕典禮上巧遇曾參與演出《和聲》的演員朴智妍，讓一段始於16年前的電影緣分，在《陽光女子合唱團》重返富川後再次交會。

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦重返富川影展。（圖／富川奇幻國際影展提供）

談到台灣版的改編，姜大奎感性表示「很多當年拍攝《和聲》時留下的遺憾，都在《陽光女子合唱團》中得到了彌補。」他也特別讚賞呂安弦對母愛主題細膩而深刻的詮釋，讓故事在保留原作精神的同時，也展現出台灣版本獨有的生命力。

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦與《和聲》導演姜大奎（右）。（圖／富川奇幻國際影展提供）

得知《陽光女子合唱團》在台灣創下亮眼票房成績後，姜大奎也十分感動，直言「這就是電影的魅力，也是電影的力量。」並熱情邀請林孝謙未來有機會到韓國拍攝電影，相信韓國觀眾一定會喜歡他的作品。

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦重返富川影展。（圖／富川奇幻國際影展提供）

除了大讚整體改編，姜大奎也對飾演「宥芯」的何曼希讚譽有加。他表示，台灣版跳脫原作中角色較為內向、封閉的設定，賦予宥芯更鮮明、更勇於表達自我、敢愛敢恨的性格，令人耳目一新，也讓角色更加立體動人。





▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦重返富川影展。（圖／富川奇幻國際影展提供）

當得知何曼希是首次演出電影，便一舉入圍台北電影獎最佳新人獎時，姜大奎直言對她的演出感到非常驚豔，認為她成功賦予角色獨特魅力。除了主動獻上祝福，更特地錄製影音替她加油，希望她順利獲獎，也祝福她未來的演員之路持續發光發熱。

《陽光女子合唱團》放映後獲得韓國觀眾一致好評，不少看過《和聲》的影迷表示，即使早已熟悉故事，仍被台灣版感動得淚流不止。姜大奎導演也表示「《陽光女子合唱團》不僅保留了《和聲》的精神，更發展出台灣文化與女性角色的新層次，是一部令人驚豔的改編作品。」

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦重返富川影展。（圖／富川奇幻國際影展提供）

曾因《比悲傷更悲傷的故事》認識林孝謙導演的韓國影迷，也特地帶著當年的電影海報到場支持，讓他相當感動。2010年上映的《和聲》在韓國創下超過304萬觀影人次、位居年度票房第五名；《陽光女子合唱團》則以全台7.4億元票房刷新《海角七號》保持18年的紀錄，登上台灣影史票房冠軍。