王文洋金孫「2千人中勇奪第2名」！麻衣拜廟：真的有感

▲麻衣為了兒子的學業，到台北雙連文昌宮祈福。（翻攝mai_sato_1113 IG）

圖文／鏡週刊

日籍女星佐藤麻衣和前夫、宏仁集團總裁王文洋之子王泉仁育有1子「小王子」，離婚後獨自扶養孩子。近日她到台北市雙連文昌宮，替兒子的學業祈福，結果兒子在2000人的考試中拿下第2名，讓她感動說：「真的有感覺。」

拜完文昌宮真的有感？ 兒子2000人考試衝上第2名？

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麻衣在社群平台分享拜拜照片，寫下：「聽說非常靈，媽媽心來了拜拜。拜完 還真的有感覺，平常小考試得了2000名之第2名。其他目前很順利！但希望不要有太大壓力，還是希望天天開開心心。」還表示「天下父母心」。

▲因為孫子長期在日本，相隔兩地，王文洋（左一）每次看到孫子時，都非常喜悅。左三為麻衣。（本刊資料照）

網友們也紛紛祝福她，留言：「媽咪母子連心傳下去好運，會好好的，不擔心」「秒懂當媽媽的心，文昌廟真的很靈驗，祝福一切順心如意」「心誠則靈」。

為兒子重讀小學五年級課程？ 麻衣坦言「父母的考試」更難？

麻衣早前也發文表示，在日本有一句話：「考國中，也是父母的考試。」透露最近為了幫兒子解答功課，她重新學習小學5年級的課程，結果發現「哇！怎麼這麼難！跟我小時候學的完全不一樣了！」

她說，除了課業之外，「父母的考試」還包括選擇目標學校、補習班，在父母意見和尊重孩子的想法之間取得平衡。真的需要很大的智慧。到了文昌宮，她看到很多為了孩子祈福的爸爸媽媽，讓她特別有感觸。

▲麻衣（右）和王泉仁（左）雖結束婚姻關係，為了孩子的身心健康仍保持良好互動，王泉仁也會去日本看小孩。（讀者提供）

事實上，本刊早前報導，麻衣的兒子從小在日本長大，等小學畢業後，她打算讓兒子回台灣定居、念書，除了讓孩子學習中文，也可以多陪陪阿公王文洋。而她在台灣也有品牌事業，為了孩子從貴婦搖身成為女強人。



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