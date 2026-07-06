「化妝去愛犬告別式」挨轟還笑得出來！李宓PO崩潰一幕：我是專業演員

記者潘慧中／綜合報導

李宓的愛犬Muffin日前離世，卻因她化妝、帶著微笑出席告別式，遭網友質疑「怎麼還笑得出來」。對此，她6日嚴肅發文回應，「我是專業演員跟藝人，再難過的時候也能微笑，我也沒有必要把每一滴眼淚，都給大家看。」

▲李宓日前化妝、帶著微笑出席愛犬告別式的照片引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



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面對批評，李宓無奈地說外界只看到她微笑拍照的幾秒鐘，卻沒看見她在醫院崩潰、工作空檔落淚，甚至在飛機上哭到停不下來。她透露，自從另一隻13歲狗女兒去年離世後就走不出來，還患上憂鬱症求醫；如今Muffin的離開讓傷痛徹底被掀開，「難道，只有把自己每一次崩潰大哭的畫面全部拍下來放到網路上，才能證明我真的愛她嗎？」

▲▼李宓公開私下崩潰痛哭的畫面。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



李宓解釋告別式當天選擇微笑，不是因為愛表演，而是不希望愛犬看到她一直哭，「如果是我自己的告別式，我也希望大家拍照時能夠美美的微笑。」她感性表示，Muffin從來不是一隻狗，而是她的小女兒，Muffin的人生雖然只有短短兩個月，但受到全家人滿滿的呵護。

除了疼愛小狗，李宓也透露自己為了不讓牛豬雞等動物受傷，已吃了十幾年的環保素，這是她努力實踐的生活方式，卻常被視而不見。她期盼世界能對生命多點尊重與溫柔，同時感謝關心Muffin的朋友，並呼籲大眾理解每個人道別的方式，「每個人都有自己的告別方式。請不要因為幾張照片，就否定一個人對家人的愛！」

▲李宓其實很不捨愛犬的離世。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



事實上關於Muffin的驟逝，李宓日前曾解釋起因是小孩掉落的奶瓶，遭另一隻愛犬咬斷了奶嘴，導致僅有300公克的Muffin在半夜誤吞。由於愛犬體型太小，面臨無法開刀與打點滴的困境，她焦急求助十幾家動物醫院，更表明無論花多少錢都願意搶救。遺憾的是，徹夜陪伴急診後她因工作暫時離開，卻隨即接獲噩耗，即使火速從宜蘭趕回台北，仍痛心錯失了愛犬的最後一面，讓她深感自責與不捨。