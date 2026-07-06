BLACKPINK Lisa緊貼「靠肩依偎」露甜笑　對象是台灣戲劇男神！

記者黃庠棻／台北報導

演員施柏宇近期化身「空中飛人」，短短10天內接力飛往法國巴黎、泰國曼谷，完成兩場國際品牌重要活動，緊湊行程橫跨歐亞兩地，也讓粉絲笑稱他根本是「國際宇」。

▲施柏宇近期化身空中飛人，到國外參加活動。（圖／施柏宇工作室提供）

繼日前受邀出席Louis Vuitton品牌活動後，施柏宇又馬不停蹄飛往曼谷，出席SHISEIDO（資生堂）「SHISEIDO ULTIMUNE Studio：LISA'S BACKSTAGE」品牌快閃活動，不僅展現品牌對施柏宇的高度肯定，也展現他在國際時尚領域的亮眼表現。

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▲施柏宇近期化身空中飛人，到國外參加活動。（圖／施柏宇工作室提供）

施柏宇今年3月受資生堂邀請出席品牌活動時，首度近距離見到品牌全球代言人BLACKPINK成員Lisa，當時便興奮直呼「美夢成真」。日前再度受資生堂邀請前往曼谷CentralWorld，出席「SHISEIDO ULTIMUNE Studio：LISA'S BACKSTAGE」品牌快閃活動，這也是兩人第二次見面，施柏宇終於如願與Lisa留下合照，還有機會開心聊天、近距離交流。

▲施柏宇合體Lisa。（圖／施柏宇工作室提供）

活動當天曼谷氣溫逼近40度，施柏宇穿著全套西裝完成所有行程，敬業態度絲毫不受高溫影響，他笑說「能見到女神Lisa，一切都值得！」接連圓夢見到一直非常欣賞的Lisa與孔劉，讓施柏宇直呼相當幸運。他曾透露，如果未來有機會與Lisa合作，希望能以戲劇形式同台，甚至笑說「就算演她的助理、當個小跟班也很開心。」

▲施柏宇近期化身空中飛人，到國外參加活動。（圖／施柏宇工作室提供）

日前出席Louis Vuitton品牌活動時，施柏宇巧遇心目中的演員男神孔劉，事後在社群分享「最近真是幸運，能夠見到這麼多喜歡的演員，真的是給我滿滿的動力，我要成為更好的演員！」而在曼谷資生堂活動現場，他也與泰國人氣男演員Win Metawin開心合影，留下難得的跨國交流畫面。

▲施柏宇近期化身空中飛人，到國外參加活動。（圖／施柏宇工作室提供）

除了時尚工作之外，施柏宇目前也正如火如荼投入奇幻愛情影集《愛上外星情人》拍攝，全新電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》以及影集《微醺大飯店1980s》也將陸續與觀眾見面，戲劇、時尚雙線同步衝刺，他笑說「真的等不及把新作品帶給大家，希望很快能跟大家見面。」

▲施柏宇追星孔劉。（圖／施柏宇工作室提供）