幻藍小熊剛奪金曲「遭瞎爆霸凌同學」！人氣成員被點名　公司火速發聲

記者田暐瑋／綜合報導

女團幻藍小熊近日在金曲獎榮獲最佳演唱組合獎，卻捲入校園霸凌爭議，有網友指控人氣成員采甄曾霸凌同學，並因抽菸受到校方處分，引發網友熱議，對此，經紀公司也出面駁斥傳聞，表示將在必要時採取法律行動保護藝人。

有網友在社群平台上指控成員采甄曾霸凌取笑同學，且因抽菸受到處分，甚至追蹤過黑粉帳號，一度引發譁然，經紀公司天空娛樂發表嚴正聲明：「相關當事人已說明采甄與霸凌事件無關，原始發文者事後公開表示，對事件並未充分了解即發布相關內容，並已向外界及采甄公開致歉。」強調若再有惡意散布謠言的行為，不排除採取法律行動。

▲GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）。（圖／記者黃克翔攝）



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事件的發展出現反轉，發文者隨後澄清，指控的對象並非采甄，而是疑似已離團的成員，公開向采甄致歉，承認自己未經充分查證便發文，並呼籲大眾停止散播不實資訊，天空娛樂表示，任何未經查證的言論都可能對藝人造成無法挽回的損害，「未經求證的言論，隨時毀掉一個努力孩子的一生。」采甄也在個人社群平台上轉發了公司的聲明，表達自己的立場。

