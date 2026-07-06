周星馳《功夫女足》大陸定檔！　演員名單驚見日本男神佐藤健

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星「星爺」周星馳最新電影《功夫女足》6日宣布大陸定檔！該片將於7月11日上映，官方微博同步公開超豪華演員陣容，除集結金雞影后張小斐、陸劇女神迪麗熱巴以及張藝興領銜主演外，特別出演名單中更驚見日本當紅男神佐藤健。由於中日外交正處於低谷，娛樂交流幾乎停擺，佐藤健在陸片露臉演出格外受到外界關注。

▲周星馳《功夫女足》大陸定檔7月11日上映。（圖／翻攝自微博）

《功夫女足》是周星馳睽違7年的導演力作，再度大玩經典的「功夫加足球」題材。特別出演名單有香港金像獎影后劉嘉玲力挺，還有日本大咖男神佐藤健的加入。不過，官方目前對於佐藤健將在片中飾演什麼角色，仍抱持神祕態度、尚未公開發表。網友挖出佐藤健與張藝興曾拍合照，推測當時兩人正在拍攝電影。

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▲《功夫女足》演員名單出現日星佐藤健。（圖／翻攝自微博）

▲陸網挖出佐藤健曾與張藝興同框。（圖／翻攝自微博）



陸網有消息指出，《功夫女足》片長106分鐘，光是特效就投入1.9億人民幣（約台幣8.9億元），擁有逾1200個CGI鏡頭（指電腦合成鏡頭）。迪麗熱巴更為此增重8公斤並密訓3個月，敬業完成多個高難度動作。定檔消息曝光後，大批影迷激動直呼「星爺的電影絕對支持！」、「這陣容太神了」。同時大陸電影邁入暑期檔，尚未有票房開紅盤的大片誕生，《功夫女足》無疑成為今年暑期的票房救世主。