朴志訓脫了！炸腹肌2000粉暴動　無預警衝下台：沒跟公司報備

記者林汝珊／台北報導

韓國人氣歌手、演員朴志訓昨（5日）登上TICC台北國際會議中心開唱，2000席全數完售，朴志訓登場身著一襲華麗炫目的歐洲貴族風格造型，宛如白馬王子般優雅，帥氣演唱人氣代表作〈Blank Effect〉、〈Serious〉，唱到第三首歌〈GOTCHA〉，朴志訓脫下外套，露出貼身的短袖緞面上衣，現場尖叫聲幾乎掀頂！

▲朴志訓登TICC開唱。（圖／網銀國際影視提供）

朴志訓露出眼神閃閃發光的招牌笑容，表示：「我發現大家都用充滿愛意的眼神看著我，讓我非常開心！」粉絲立刻再度陷入他偶像模範的無限魅力。第一段互動環節「神秘賣家遊戲」要考驗演技和銷售技巧，把未知的神秘箱物品推薦給粉絲，時而認真思考、時而露出調皮反應，讓台下笑聲與尖叫聲不斷。第一樣物品是可以錄製語音的仙人掌娃娃，朴志訓錄音說：「我愛你喔！」並拿起仙人掌娃娃，讓粉絲盡情拍照。第二樣物品則是復古方塊像素樣式的弓箭，重現電影《王命之徒》，他拿著弓箭射老虎的經典場景，彷彿要射下所有粉絲的心。

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朴志訓一連換上三套造型，演唱到〈MATADOOR〉更直接脫掉外套，露出練得精實的臂膀和身材，從眼神、手勢到走位都展現穩定成熟的掌控能力，粉絲們一秒都移不開視線，最後朴志訓還加碼露出腹肌，粉絲們一看全都陷入瘋狂，連喊再一次，聽得朴志訓笑說：「這首歌原本編舞不是這樣的耶！」害羞地輪流露出左邊、右邊腹肌，禁不住粉絲熱情要求，大方把下半部腹肌都全部大放送給現場MAY們。

粉絲也特別為他準備排字應援，口哨聲響起，提醒粉絲們變換排字內容時，朴志訓搞笑地假裝被驚嚇，作勢慌張逃走，面對台下滿滿應援，還是掩不住感動表情，驚呼：「你們怎麼會準備這個？真的覺得好神奇！」台下粉絲喊他可愛，他立刻回應：「謝謝台灣的MAY這麼熱情，真的和大家一起玩得很開心，謝謝你們留給我這麼難以忘懷的回憶。」最後全場大合照，朴志訓先貼心提問粉絲想做什麼樣的動作，粉絲提議做近期全韓爆紅的迷因手勢「呀齁」，朴志訓照單全收，拍完笑說：「感覺只有我一個人在“呀齁”啊！」

▲朴志訓衝下台繞場。（圖／網銀國際影視提供）

進入演唱會尾聲，朴志訓有感而發：「隔了很久才來，終於藉由這次表演再見到大家，多虧台灣MAY的福，我覺得接下來的巡演也能好好完成，雖然很捨不得要分開，但我們可以繼續回味今天的時光對吧？希望這是可以長長久久珍藏的回憶。」

最後一首安可曲〈MayDay〉響起時，全場情緒來到最高點，這首歌曲就像朴志訓對所有MAY最直接的告白，他語氣神祕地說：「你們都有好好收到我想傳遞給你們的訊號嗎？」粉絲看不過癮地大喊安可，朴志訓二度演唱〈MayDay〉，更無預警走下舞台，一邊演唱一邊繞場與不同區域的粉絲互動，調皮地說：「我沒有和經紀公司說過，就決定要再次走下舞台！」