李玟逝世3週年！二姊墓園痛悼「撕心裂肺」：此生最難熬的一天

記者陳芊秀／綜合報導

華語樂壇天后李玟（CoCo）逝世滿3週年，二姊李思林（Nancy）昨（5）日發文悼念，痛訴這是一場「撕心裂肺的別離」。「2026年7月5日，是我此生痛失妹妹、最難熬的一天。」她坦言，失去妹妹的刻骨傷痛與綿長思念整整煎熬伴隨了她3年，歲月分毫未能撫平傷痛。

▲李玟逝世3週年！二姊李思林前去墓園獻花悼念。（圖／翻攝自微博）

李思林曬出了親赴李玟園區祭拜的照片。只見紀念墓園環境綠意盎然，中央佇立著一座展翅飛翔的銀色天使雕像，前方草地上則鋪滿了來自各界與歌迷送上的繽紛花海。照片中的李思林身穿一件天藍色防風休閒外套、搭配寬鬆牛仔褲並戴著眼鏡，神情無比肅穆地在白色圓形紀念碑前雙手合十、閉眼虔誠祈禱；隨後她更蹲下身子，深情且小心翼翼地整理著身前由粉、白、紫等鮮花組成的大型精緻花束。

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▲李玟墓園綠意盎然。（圖／翻攝自微博）

面對難以抹滅的痛楚，李思林在文中深情對天上的妹妹喊話：「願你在彼岸自在歡喜，永遠做守護我們的天使。」同時，她也打起精神堅強面對未來，向李玟許下最真摯的承諾：「二姐會拼盡全力替你照料好媽咪守好這個家，也盼著與你再次團聚的那一天。」