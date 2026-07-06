外國客「突對地板狂拍」！蘿莉塔路過一看傻眼：沒想到變台灣特色

記者潘慧中／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）6日在社群平台透露，前幾天走在路上時，意外目擊兩名外國觀光客對著地板猛拍，好奇湊近一看本體，讓她哭笑不得地說：「沒想到已經變成台灣特色之一了？」

▲蘿莉塔分享前幾天走在路上的趣事。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔發文還原當時的情況，原來她前幾天在路上碰巧看到有兩個外國觀光客停下腳步、並拿起相機對著地板一陣猛拍。這個舉動立刻引起了她的好奇心，心想「是有什麼特別的東西嗎」。於是她在經過兩人身邊的時候，特地順著他們的視線偷偷瞄了一眼。

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▲蘿莉塔發文還原當時的情況。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



沒想到這一瞄讓蘿莉塔大開眼界，原來這兩位外國觀光客鏡頭底下的主角，竟然只是一隻「死掉的小強」。這個意外的發現讓她心中充滿問號，「到底為什麼要拍小強屍體呀？」然而，更讓她匪夷所思的狀況還在後頭，外國人的反應完全出乎她的意料。

▲蘿莉塔湊近看才發現是小強的屍體。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔透露，拍蟑螂屍體就算了，她居然還親耳聽到這兩位觀光客看著小強發出驚嘆直呼「Sensational（太狂了）」。這番讚美讓她當場傻眼，「蛤～小強的屍體到底棒在哪？」沒料到死蟑螂竟成了另類台灣特色，但她也幽默打圓場說：「但也覺得觀光客很可愛啦哈。」