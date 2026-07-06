NCT在玹最終場獻給台灣！寵粉下台送花自拍　告白：全心全意愛你們

記者林汝珊／台北報導

韓國人氣男團NCT成員JAEHYUN（在玹）今天（5日）在台北流行音樂中心舉行《JAEHYUN FAN-CON TOUR 》亞洲巡演最終場。上台前，他舉起親筆寫下的「最後一場了，全心全意愛你們」字卡，又用中文向全場問候「台北，好久不見，我是在玹」，更透露為了巡演最終場苦惱許久，最後決定用這句話向粉絲表達心意。

▲在玹亞洲巡演最終場獻給台灣。（圖／iMe TW提供）

他分享這次來台彩排前抽空逛了小物店，笑說原本一路喊著「這個好可愛、那個好可愛」，結果第一家什麼都沒買，反而到了下一家才忍不住出手，也坦言自己很喜歡逛生活雜貨店。還挑戰了中文繞口令，從「四是四、十是十」一路念到「紅鳳凰、黃鳳凰、粉紅鳳凰」，最後直接放棄笑喊「謝謝你們」，逗得全場笑聲不斷；之後還拿著尺量手、腳，甚至測量酒窩深度，最後宣布酒窩只有0.5公分，再度引發粉絲尖叫。

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▲在玹退伍後首度來台。（圖／iMe TW提供）

演唱〈Dandelion〉時，他走下舞台繞場送花，還與幸運粉絲自拍；安可時他穿著寫滿工作人員留言的T恤登台，唱完新歌〈99 Degrees〉後用中文大喊「台北最棒」。最後感性表示這次巡演其實從退伍前就開始籌備，就是希望能盡快與大家見面。他也分享，退伍後深刻感受到「人不能停止成長」，自己一直相信時間很珍貴，在大家看不見的地方也持續努力，希望帶來比過去更好的演出，也希望每位等待許久的粉絲都不要留下遺憾。

本次巡演自6月首爾揭開序幕，歷經澳門、雅加達、曼谷，最終站來到台北。最後他再次感謝一路陪伴的粉絲，表示自己下定決心要保持健康，才能與大家再次見面，並相信彼此一定很快就會重逢。