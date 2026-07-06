MAMAMOO完整體回歸炸高雄！輝人掛病「自責沒唱好」成員秒護航

記者林汝珊／台北報導

韓國實力女團MAMAMOO全新世界巡迴演唱會《MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]》7/4、7/5接連兩日於高雄巨蛋盛大登場，作為本次世界巡演海外第一站，Solar、Moon Byul、Whee In、Hwa Sa睽違許久再度以完整體與台灣MOOMOO相見，不僅帶來全新升級的舞台製作，也演唱橫跨出道至今的多首代表作品，陪伴歌迷度過一場充滿回憶與感動的音樂盛宴。

▲MAMAMOO高雄巨蛋連兩天開唱。（圖／KKLIVE提供）

Solar感性表示，睽違三年再次來到高雄見到MOOMOO，感到格外開心，也很榮幸能以高雄作為本次巡演的起點，希望大家能陪伴她們一起迎接接下來的2場演出。Moon Byul則一開口就炒熱氣氛，不斷向全場喊話：「大家準備好一起玩了嗎？有好好開嗓嗎？如果還沒有，現在就趕快開嗓！」Whee In表示，只要提到MAMAMOO，大家就會想到充滿熱情的舞台，因此這次特別準備了許多粉絲喜愛、充滿MAMAMOO能量的演出，希望大家都能盡情享受。Hwa Sa則分享，2016年的演唱會也是以〈Mr. Ambiguous〉作為開場，因此這次特地重現相同橋段，希望大家喜歡！

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隨著〈Piano Man〉輕快的節奏，他們來到延伸舞台，近距離放送魅力，〈Décalcomanie〉更掀起全場震撼大合唱。Solar用中文問候「你們都開心嗎？好的！」Whee In則表示走到延伸舞台後更能感受到全場熱度；Hwa Sa坦言歌迷的歡呼聲大到幾乎聽不到耳機裡的音樂，Moon Byul也附和：「真的聽不到，你們的應援太棒了！」

▲MAMAMOO海外巡演第一站。（圖／KKLIVE提供）

VCR過後，他們穿上四色亮片西裝外套，帶來TROT版〈1cm 자존심 〉，認真搞笑的樣子笑翻全場。除了耳熟能詳的經典作品外，本次演唱會也特別安排多首近年少有機會演出的 B-side 歌曲，以組曲形式驚喜呈現，讓一路陪伴MAMAMOO成長的MOOMOO重溫珍貴回憶；Whee In特別透露，四人為了歌單花了不少時間討論，特別挑選許多睽違已久、很少演唱的歌曲，希望帶給歌迷驚喜。Moon Byul驕傲表示：「我們是高雄的女兒啊！」一句話再度拉近與高雄歌迷的距離，也讓現場氣氛更加熱絡。

談到四位成員各自帶來的SOLO舞台，Hwa Sa率先分享，演出時沒有想太多，只希望盡可能展現可愛的一面，把滿滿能量傳遞給大家，更稱讚「高雄 So Cute」，甜翻全場。Whee In則坦言，自己今天的狀態沒有達到最理想，因此覺得有些可惜，但看到歌迷依然沉浸在演出中、享受每個舞台，讓她十分感動，也感謝大家的支持。話才說完，其他三位成員立刻暖心安慰，紛紛表示「才不是，妳做得很棒！」還帶領全場歌迷以熱烈掌聲替Whee In加油打氣，展現深厚團魂。Moon Byul則表示，每次站上舞台聽見全場此起彼落的尖叫聲都讓她感到非常興奮，看著歌迷充滿熱情的眼神，更讓她心情大好，忍不住向大家道謝。最後，Solar笑著開玩笑說，今天的演出沒有百分之百滿意，「因為沒有五味子茶！」幽默發言逗得全場大笑，隨後她也認真表示，正因為MOOMOO熱情的應援，讓自己獲得滿滿力量。

▲MAMAMOO連兩天準備不同曲目，誠意十足。（圖／KKLIVE提供）

第二天演出，成員們換上四套全新服裝，安可環節也特別準備不同曲目，誠意十足。全場MOOMOO也在四位成員的個人Solo舞台時點亮專屬應援色，令成員們十分驚喜，Moon Byul隨後提議下一首歌也一起變換顏色，Whee In開心指定應援色為藍色，全場MOOMOO立刻送上一片藍色燈海。結尾的合照環節，現場驚喜播放由MOOMOO精心準備的應援影片，無厘頭的內容從一開始就讓成員們笑翻。影片播畢後，全場再送上排字應援「今天也是充滿香氣的一天」及「果然MAMAMOO比花更香」，震撼的畫面搭配甜蜜的內容，讓成員們都相當開心。面對高雄MOOMOO持續不斷的安可呼喊，成員們更在台上開起臨時會議，最後決定加碼演唱〈Yes I AM〉，為連續兩天的高雄巨蛋演唱會畫下完美句點。