BL陸劇《入戲》火辣親密戲連發　觀眾直呼「通勤不敢看」

▲BL陸劇《入戲》由奧利與李淑元主演，講述影帝與新人演員在合作同志作品過程中，逐漸陷入真假難辨的情感糾葛。（網路圖片）



圖文／鏡週刊

近來因尺度與情感張力引發討論的BL陸劇《入戲》，由中國男團Loong9成員奧利與網紅出身的李淑元主演。劇中多場親密與情緒爆發橋段掀起熱議，像是第一集開頭就是火辣辣的床上鬥劍，主角一句：「我出不來了。」讓人浮想聯翩，不少網友直言「通勤時間根本不敢打開看！」

原著改編自童子同名小說《入戲》，劇情圍繞影帝甄心與萬年新人演員張准因合作同志作品而逐漸陷入情感失控的狀態，戲中戲設定讓兩人在角色與現實之間不斷拉扯，並延伸出醫患雙線敘事，強化心理與情緒層面的交錯。隨著拍攝進展，兩人關係也從單純合作逐步走向難以分辨真假的情感糾葛。

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主演奧利身高188公分相當出眾，曾參加選秀節目《BOYS PLANET》與《亞洲超星團》，並以第1名成績加入男團Loong9擔任C位，同時為樂華娛樂旗下藝人，是王一博同公司師弟，從偶像舞台轉向戲劇演出，也讓他在劇中的表現與角色掌握度成為外界關注焦點。

劇中親密場景頻出，奧利和李淑元兩人在直播時也曾說「親到矇掉」，他們拍第一集咬嘴唇的吻戲就拍了3、4個小時，房間裡工作人員約有40名左右，他倆就一直親到導演滿意。不過播出後觀眾反應兩極，有人認為節奏緊湊、情感張力強，CP互動具吸引力，也有人覺得尺度與敘事風格偏強烈、接受度分歧明顯，但整體討論度仍居高不下，成功延續話題熱度。《入戲DEEP IN》在GTV DRAMA 八大劇樂部YouTube頻道熱播中。

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