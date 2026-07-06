歐漢聲低潮寄宿胡瓜家！遭按摩椅「鎖喉」鬧驚魂　求救無門險喪命

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《歐耶一級棒》明（7日）晚10點播出「綜藝天王“胡瓜”駕到，下面一位親友來爆料」，胡瓜力挺徒弟歐漢聲的新節目，節目上歐漢聲也感激恩師提拔：「我本身是很可憐的小孩，從小爹不疼、娘不愛，進了演藝圈之後非常辛苦，直到認識了我生命中的貴人胡瓜先生，坎坷的時候，他總是在我身邊。」胡瓜則認為人與人之間是互相的：「講到提攜後輩，其實也是對我自己的幫助，歐弟跟康康跟我一起做慈善節目，有他們優秀的演出，我負擔就很輕，所以看起來好像是我在提攜他們，其實他們也幫我不少忙。」

▲胡力挺徒弟歐漢聲。（圖／中天電視提供）



歐漢聲在經歷人生低潮時，是胡瓜收留他：「我以前是『寄身上流』，很窮也沒房子住，但我卻差點死在瓜哥家。」此話一出，眾人都很好奇？胡瓜則還原當時狀況：「我家有個按摩椅，我按很重，所以我把墊子翻掉，直接躺在滾輪上壓，那兩個滾輪沿著脖子按很爽，那他每次看我爽成這樣，有天就偷溜進那個房間按。」接著換歐漢聲說：「我那時候很瘦，一躺進去，滾輪直接在我脖子兩邊伸出來，我不知道按到哪個模式，一夾就是5分鐘。」

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▲胡瓜提攜後輩不遺餘力。（圖／中天電視提供）

更慘的是他還求助無門：歐漢聲笑說：「那是一個暗門，門關起來沒人知道有人在裡面，我被夾住之後，要去摸遙控器按暫停，結果它掉到地上去，我只能沿著電線一點一點把它拉上來，我真的差點死掉，很恐怖。」





