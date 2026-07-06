影帝是鄰居！阮經天吃牛雜湯被野生捕獲　網笑認：也太桂林仔

記者陳芊秀／綜合報導

金馬影帝阮經天私下超親民！台北一家知名的牛雜湯店家日前在社群平台興奮發文，透露「我們的影帝鄰居阮經天（小天）放假回來民生社區了！」並大方曬出野生捕獲天王本尊的同框照。阮經天不僅毫無架子，更親口向店家預告「八月份會有新的作品發表」，合照吸引大批網友朝聖。

▲阮經天近日去吃牛雜湯被野生捕獲。（圖／翻攝自臉書）

照片中，現年43歲的阮經天展現「熟男」的隨性魅力，他當天頂著略顯粗獷的招牌落腮鬍，身穿一件簡約的黑色深色無袖背心，大方秀出精壯結實的手臂與肩膀線條，並將黑帽反戴，對著鏡頭展露極具親和力的陽光微笑，與身旁比著V字手勢的男子大方合照，絲毫沒有一絲巨星的傲慢與包袱，而且看起來非常享受休假時光。

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貼文曝光後引來大批網友朝聖，由於小天的蓄鬍外貌神似大熱電影《周處除三害》中的「陳桂林」，讓留言區瞬間變成大型玩梗現場。影迷們紛紛驚呼：「也太桂林仔」、「桂林仔~~他竟然還維持這個造型~~」；更有許多人幽默引用經典台詞入戲狂喊：「時間差不多了，數三還在拍」、「不是吃排骨便當嗎？」，甚至開玩笑稱「吃完是不是會對你說他有名有姓」。此外，也有網友留言：「昨天有人遇到他洗車」，足見這位「影帝鄰居」的超高人氣。