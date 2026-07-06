楊丞琳首提《歌手》走音哭了！　被罵到2年不敢再登台：把丟失的找回來

記者田暐瑋／綜合報導

楊丞琳2024年登上陸綜《歌手2024》，演唱〈帶我走〉時大走音，僅獲得倒數第二的成績，事後坦承因為太緊張導致表現不佳，卻也讓這段畫面成了迷因瘋傳，她近日首次談及當年失誤，在鏡頭前一度落淚，多年不敢站上這類型舞台，事後她也發文表示：「希望大家不要心疼我。」

楊丞琳於《天賜的聲音7》節目中，與新人歌手王翊恩合唱〈失眠〉，王翊恩因過度緊張當場忘詞、站不穩，表演被迫中斷，楊丞琳分享自己2024年參加《歌手》時，面對高強度直播環境的經歷，坦言當時的挑戰讓她感受到極大的壓力，但也因此獲得了寶貴的成長機會，講到激動處一度落淚。

▲楊丞琳談當年走音哭了。（圖／翻攝自微博）



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楊丞琳表示，這2年期間也不敢再站上音綜舞台，直到現在才慢慢把自己丟失的東西找回來，「我太喜歡表演了，我看見自己在慢慢地把這些丟失的東西找回來，其實我每一次都是很期待錄製，我覺得我好像在每一次的錄製，就把這一塊屬於自己的拼圖又拼回來了，我好像錄完整個節目，我可以把自己，重新拼完整的那種感覺。」

次日，楊丞琳在微博上發文澄清，表示分享這段經歷的目的僅是為了鼓勵後輩，並希望外界理解她的初衷，並非要引起外界的擔憂，而是希望傳遞「緊張並不可怕」的正能量，認為害怕會阻礙人們去做喜歡的事情，因此她選擇勇敢面對過去的挑戰，以此告訴新人，舞台上的緊張情緒是可以被克服的：「看了節目，希望大家不要心疼我。」

▲楊丞琳談當年走音哭了。（圖／翻攝自微博）

