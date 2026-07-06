溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」！HOOK沿路發錢…地勤卻怒：為何不早講

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber HOOK在5日上傳的新片中透露，原訂搭乘英國航空從倫敦飛往東京的商務艙，卻因自助報到機卡關與地勤指引延誤，導致錯過航班。過程中，她急到沿路發20英鎊求排隊旅客讓位，最終仍來不及，只能補繳300英鎊改搭隔日航班。儘管如此，她依然自省：「表達情緒是我一生的課題。」

▲HOOK提早到機場卻沒搭上飛機。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



HOOK透露，抵達機場後發現英航全面改採自助報到。無奈她始終無法成功完成手續，熱心地勤上前協助也頻頻碰壁，只好請她先在旁邊等候。此時離關櫃時間只剩半小時。又過了15分鐘，地勤看了購買證明驚覺情況危急大喊：「天哪！而且妳是商務艙。」隨後趕緊將她轉介至專門處理商務艙的A區櫃檯。

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▲HOOK過程中不斷反映，卻也一直被請去旁邊等。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



到了A區櫃檯，HOOK焦急告知櫃檯只剩10分鐘，對方卻要她繼續等。眼看報到剩最後3分鐘，求助無門的她決定靠自己，向排在前面的旅客表示：「如果你不急的話，可不可以請你讓我往前？然後我給你20英鎊。」就在她沿路發錢時，地勤終於注意到她，卻語氣堅定地反問：「妳在幹嘛！如果妳很急的話，妳為什麼不早講？」

▲HOOK一度沿路發錢求讓位。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



最終HOOK被帶到另一個櫃檯，但排到她時已是8點26分。因為晚了1分鐘已關櫃，她確定搭不上飛機，只能補繳300英鎊，還得改搭隔日航班。儘管如此，她仍認為當天遇到的員工很專業，並檢討可能是自己「看起來實在太不急了」，才讓地勤覺得還好。

▲HOOK反遭指責「很急的話為什麼不早講」。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



針對錯過航班的事件，HOOK事後還在留言區補充說明。她澄清自己並非單純在旁乾等，期間曾不斷向多人求助。面對地勤質疑「為何不早說」，她當下也有立刻用英文表示早就說過，溝通補繳費用時更拿出影片證明自己確實等了很久，「我唯一能選擇的就是用好心情面對這一切。」

▲▼HOOK沒搭上機還要補繳300英鎊。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



HOOK也進一步解釋，當時眼見地勤都在忙，她認為這是自己與航空公司之間的事，因此不願在所有人面前展露情緒來施展壓力，但她也虛心接受大家不同的意見。此外，至於當初選擇搭乘英國航空的原因，她則解釋因為當時「西班牙航空、法國航空、德國航空、義大利航空全數賣光」，才做出此選擇。

▲HOOK在留言區補充說明。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）