女偶像退圈當秘書慘遭「舔腳性騷」！絕望改拍AV：不如乾脆脫了

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優百合川美織（百合川みおり）近日接受專訪，揭露自己從女偶像一度退圈，又改行出道拍AV的坎坷半生。她透露，國中小時期曾遭嚴重校園霸凌而拒絕上學，一度成為偶像團體一期生，好不容易踏入社會擔任醫院院長秘書，卻慘遭嚴重性騷擾甚至「舔腳」。種種打擊讓她心灰意冷，憤而決定出道拍AV，震撼內幕引發外界關注。

▲百合川美織（百合川みおり）曾是偶像團體一期生女偶像，曾退圈走入職場秘書，又因故改行拍AV。（圖／翻攝自X）

百合川美織15歲時成為偶像。她自曝童年因高亢「娃娃音」遭同學惡意排擠、甚至從頭頂淋咖哩，連導師都冷血檢討她。所幸後來在原宿被星探發掘，成為偶像團體「Backst外神田一丁目（バクステ外神田一丁目）」的一期生，原本自卑的嗓音反在演藝圈變成強項，才讓她走出陰霾，更因此去聲優培訓班上課。

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由於偶像事業、聲優事業全都發展平平，百合川美織大學畢業後，曾回歸平凡生活並找到院長秘書的工作。不料她卻陷入性騷擾職場，院長不僅常假借名義強行按摩，某天甚至脫序「舔她的腳」，職場更瘋傳她是情婦。這讓她絕望心想：「反正做普通工作也會被性騷擾，不如乾脆脫了」，成為出道拍AV的導火線。

幸運的是，家人對她相當包容。百合川美織出道AV界之前就告知母親，所屬經紀公司老闆親自去見母親，一起幫忙說服。父親則是在一年後透過體育報報導得知真相，非但沒生氣還暖心大喊「加油喔！」。談及未來，百合川美織展現強烈野心，透露目前正以「本名」籌備珠寶品牌，更豪言要把AV當終身事業：「就算到了100歲也還要繼續演！」

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