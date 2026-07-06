鹿晗遭爆「沒分手就劈腿」！　頂流網美再爆18張私照：我愛都做上了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅司曉迪今年1月驚爆「所有頂流都睡完了」，點名鹿唅、林更新、檀健次等人，對大陸演藝圈投下震撼彈，6日再度公開多張私密照，其中包括疑似鹿晗、范丞丞、檀健次、張遠等人，還有疑似和鹿晗的聊天紀錄及視訊截圖，直球嗆粉絲：「我愛都做上了，他還在當夢女自己躺床上嗯嗯哈哈呢。」

▲司曉迪再爆料。（圖／翻攝自微博）



司曉迪6日在微博發布18張疑似包含多位知名男明星的合照與聊天記錄，鹿晗、范丞丞、檀健次、張遠、張一山、李汶翰等人都被點名，其中有多張和紅髮男子的視訊通話截圖，部分場景地板被發現與鹿晗家一致，加上鹿晗也曾有過紅髮時期，外界瘋猜紅髮男是鹿晗的可能性極高，更指如果爆料屬實，當時他與關曉彤尚未分手，等同是出軌。

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▲司曉迪爆料的視訊截圖中出現紅髮男，被指就是鹿晗。（圖／翻攝自微博）



不只如此，司曉迪曬出的聊天記錄中顯示，一名男星從2023年7月就開始跟她密切聯絡，還送過演唱會門票和8888元人民幣（約4.3萬元台幣）的過年紅包，司曉迪本人更得意表示：「看他（該男星）演唱會從沒買過門票。」內容提及該男星2023年7月29日在上海、2025年7月5日在青島開演唱會，均與鹿晗巡演行程高度吻合，聊天記錄中男星頻繁使用的「哢哢的」一詞，也曾出現在鹿晗與關曉彤的官宣文中。

對於外界質疑，司曉迪在評論區回應：「我愛都做上了，他還在當夢女自己躺床上嗯嗯哈哈呢。」進一步製造話題熱度，粉絲和網友對此事件反應不一，有人質疑圖片的真實性，也有人認為僅憑模糊的截圖不足以證實任何事情。

▲司曉迪再爆料。（圖／翻攝自微博）



回顧事件背景，司曉迪在2025年2月首次爆料李汶翰，指控其精神控制和出軌，但未有後續法律結果，2026年1月大規模爆料多位男明星，隨即遭到多家工作室闢謠，5月又稱要送出「10月5日生日、曾在橫店拍戲」的前任男藝人衣服，引發網友猜測指向檀健次。