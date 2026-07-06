走路「晃到胸部都想哭」！依依1個月中鏢3次：天生容易發炎的體質

記者潘慧中／綜合報導

依依（陳依依）與納豆（林郁智）5月底迎來寶貝女兒「檸檬汁」的誕生，不時會分享產後生活。令人心疼的是，她5日在社群平台坦言，最近再度深陷乳腺炎地獄，「這是這個月第三次發燒乳腺炎了。」

▲依依最近再度深陷乳腺炎地獄。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



依依在Instagram限時動態寫下這個月連續中鏢3次乳腺炎的原因，第一個禮拜只是偷喝一碗花生豬腳湯，右邊就發炎；第二個禮拜因為親餵造成傷口塞住，換左邊發炎；到了第三個禮拜，僅僅是晚了兩個小時擠乳，右邊就再度發炎，「我就是那個天生容易發炎的體質。」

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▲依依這個月連續中鏢3次乳腺炎。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



回想起看診那天，依依因為發燒滿頭大汗，全身痛到發抖，模樣相當狼狽，「結果發現後面櫃上雜誌的自己，突然覺得好衝突，笑了出來，於是拍張照留念。」

▲依依看到女兒喝奶喝到很幸福的模樣就覺得值得了。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



依依最後更透露了超煎熬的治療過程，包含用針戳乳頭、手擠硬塊長達兩個半小時，半夜瞬間發燒痛到全身抖，胸部紅燙「痛到連走路晃到都想哭」。但她感性地說，只要看到寶寶每次喝完奶幸福的肉肉臉，「就讓我想多撐幾天，有妳就很幸福。」