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演藝圈新股神誕生！蕭煌奇炒股3天蒸發千萬又賺回…每天「看」盤

歌王變股神／演藝圈誕生新股神　蕭煌奇8位數虧損倒賺千萬

▲蕭煌奇獲第37屆金曲獎最佳台語男歌手獎及最佳台語專輯獎肯定，風光十足之餘，他炒股功力也不容小覷。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

風光拿下第5座台語歌王獎項的蕭煌奇，買賣股票成績斐然，在慶功宴上他還沒分享感言就被拱著先聊股票經，當晚他分析散熱三雄之一「奇鋐」已跌到谷底，建議大家週一進場，1週後該檔果真爆漲。蕭煌奇成為大家心中的股神之餘，也分享瞬間蒸發千萬元的慘痛經驗，要大家絕對不要貪心。

歌王變股神／演藝圈誕生新股神　蕭煌奇8位數虧損倒賺千萬

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▲蕭煌奇老婆身分曝光，是一位專業寵物訓練師，女方十分支持他的音樂事業。（圖／翻攝自pet_trainer_jenny IG)

蕭煌奇獲第37屆金曲獎最佳台語男歌手獎及最佳台語專輯獎兩大獎項肯定，十足風光，一到頒獎典禮後台，他就秀出廠商贊助的10克拉鑽戒，豪氣稱如果老婆想要，就買下送給她。原來他誤以為該鑽戒僅1百多萬元，得知真實價錢是1045萬元後，整個人倒抽了一口氣，雖然被嚇到，隨即又說：「把我手上的奇鋐賣掉，應該買得起。」

偏愛高價股　反覆進出

蕭煌奇有此底氣，因他從疫情開始就進入股市，穩紮穩打慢慢建立基礎，幾年累積下來頗有心得，已是股市老手。今年初他與圈外女友登記結婚後，生活更規律，每天早上7點起床送老婆出門上班後，他即吃早餐醒神，隨後在9點準時「看」盤，也聽財經新聞掌握市場脈動。

歌王變股神／演藝圈誕生新股神　蕭煌奇8位數虧損倒賺千萬

▲蕭煌奇今年初在社群網站上宣布與交往1年多的圈外女友結婚。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇除了聽新聞，還用語音讀報軟體來下單，操作策略涵蓋短線當沖、熱門飆股及長線存股，尤其偏愛高價股，曾搭上航海及AI等熱門題材。他從300元開始觀察奇鋐的走向與預測未來，一路進進出出，讓他獲利頗多。

不過，蕭煌奇的股票之路也非一路順遂，曾砸8位數資金，卻因去年4月國際政經局勢與川普關稅政策的衝擊，經歷市場連續3天下挫，帳面金額瞬間蒸發了千萬元！

蕭煌奇說：「那3天看到數字好恐怖，1棟房子不見了。」不過，他沒就此收手，靠著逢低布局及對高價股的靈活操作，成功將損失慢慢賺回。

歌王變股神／演藝圈誕生新股神　蕭煌奇8位數虧損倒賺千萬

▲蕭煌奇（右）曾與葉璦菱（左）組成「蕭葉組合」在演唱會上合唱，成為當時歌壇的精彩跨世代合作。（圖／鏡週刊提供）

有賺就要跑　不要貪心

如今，蕭煌奇更養成了心法「有賺就要跑、不要貪心」，有此想法，只因他曾一時貪心沒及時抽身，遇到股市修正就「少賺了一些」，才深刻體會留有現金防守的重要性。他也持有台積電，建議長期持有，也給資金不多的小資族建議，利用「零股」分批進場，千萬不要貪心。

歌王變股神／演藝圈誕生新股神　蕭煌奇8位數虧損倒賺千萬

▲未成名時，蕭煌奇（左）曾受前輩李炳輝（右）與金門王提攜照顧，如今邀來李炳輝合作輕快單曲〈輝煌旅行社〉。（圖／鏡週刊提供）

因金曲獎加持，蕭煌奇演出邀約增加不少，他仍保持原價，沒有漲價，而他9月18、19日在台北小巨蛋舉辦「BRAVO」演唱會，因他無法看提詞機，所以忙股票投資外，也得好好背歌詞。



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