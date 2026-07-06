聽信大老闆內線！男星「400萬買房頭期款」重壓股王　慘剩40元歸零

▲潘若迪因缺乏停利觀念且不會看盤，400萬買房頭期款瞬間歸零。（翻攝潘若迪臉書）

圖文／鏡週刊

蕭煌奇從疫情時期就開始進入股市，穩紮穩打慢慢建立基礎，如今更是每天早上9點準時看盤，同時間也聽財經新聞掌握市場脈動，不過他的投資之路也非一路順遂，曾因去年四月川普關稅一事，股市連三天下挫，讓他蒸發了千萬，但靠著逢低布局及對高價股的靈活操作，成功將損失慢慢賺回。

在股海中浮沉的藝人不少，就像潘若迪從賺錢到倒賠400萬，就是一個案例。

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潘若迪曾聽信健身課堂上大老闆與銀行主管「第一手消息」，重壓當年的股王宏達電（HTC），當時股價一度飆到1200元，市值高達5、6千萬，但他因缺乏停利觀念且不會看盤，一路抱到股價跌破百元剩40幾元，原本準備買房的400多萬頭期款瞬間歸零。

▲巫苡萱因一時貪心，帳面一度慘賠超過300萬台幣。（翻攝巫苡萱臉書）

股齡約5年的巫苡萱，早期靠著台積電存股曾賺進250萬元，在疫情期間因一時貪心，跟風挑戰高風險的「當沖」，結果慘遭「航海王」等熱門股套牢，帳面一度慘賠超過300萬台幣，心痛到一邊睡覺一邊流眼淚，最後痛定思痛清空所有賠錢持股。

▲趙正平純粹因為看到別人賺錢就拿了一桶金而盲目跟進買股票。

趙正平早年完全不懂股市，純粹因為看到別人賺錢就拿了一桶金而盲目跟進，選股邏輯極度隨興，完全依賴「第六感」和看公司名字好聽與否，例如覺得「鴻海」名字霸氣就買，最後卻總是落入「買在最高點，賣在最低點」的惡性循環，8年下來所賺的200萬血汗錢全部蒸發



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