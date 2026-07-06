大逆轉！佐藤二朗沒換角　大咖導演堅持原班人馬…電視台爆信任危機

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星佐藤二朗與女星橋本愛的騷擾風波仍持續延燒，日前傳出被富士電視台新劇換角，傳出他原定演出《大搜查線》最新外傳劇集，竟在開拍前一天（7月1日）遭電視台通知「強行換角」，目前拍攝全面停擺。此舉引發外界抨擊，《大搜查線》系列總導演本廣克行罕見公開發聲：「沒有換角！」

▲佐藤二朗遭換角一事出現逆轉，導演發聲強調沒撤換，電視台爆發信任危機。（圖／翻攝自X、日網）

此風波源於《週刊文春》報導佐藤二朗對共演女星橋本愛有涉及職場騷擾的言行，包括即興演出出現身體接觸、闖休息室，雖然他強烈反駁報導太片面、斷章取義，所屬經紀公司也全面力挺，但富士電視台引述外部律師說法並證實對他的言行做出嚴重警告，橋本愛公司也回應電視台聲明屬實。

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然而，外界批評焦點逐漸轉向富士電視台的處理方式。多位娛樂圈人士認為，電視台在開拍前一天下令撤換佐藤二朗，不僅讓拍攝全面停擺，也讓劇組工作人員措手不及，有人更直言，如此倉促的決策「反而像另一種對劇組的傷害」。

《大搜查線》導演本廣克行於4日在X發文，「雖然現在各種不好的狀況交織在一起，事情變得很奇怪，但無論是劇情、導演工作，還是前期製作，都已經一步步扎實完成了。希望等一切平靜之後，能夠由原班人馬重新啟動。」他隨後更轉發新聞再次發文強調：「沒有換角！只是暫時中止，先把一切整理好而已……這是我在電影《跳躍大搜查線 N.E.W.》拍攝結束後，就一直構思至今的企劃，所以我一定要把它完成！佐藤二朗 VS 青島刑事。這場演技對決，肯定會非常精彩！」文中也透露佐藤二朗在外傳劇角色的重要性。

▲執導《大搜查線》的知名導演本廣克行發文希望原班人馬演出。（圖／翻攝自X）

▲本廣克行直言：「沒有換角。」（圖／翻攝自X）

根據日媒《Sponichi Annex》報導，有內部人士踢爆電視台內部的管理失職。據悉，引發風波的日劇《夫婦別姓刑警》，從企劃階段就參與的主要核心職員在2月開鏡前後突然跳槽、並於3月底離職。因為最了解整起事件來龍去脈的人離開，留下來的團隊可能無法妥善應對，導致問題逐漸擴大。但也有業界人士認為：「無論任何情況，控制現場、處理爭議本來就是製作團隊的職責，如今演變成這樣，只能說現場應變能力不足。」圈內人批評，富士電視台在聲明中對自身失職隻字未提，僅將演員推上火線當擋箭牌，已讓演藝圈蔓延嚴重的信任危機。