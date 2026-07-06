薔薔「只穿深V高衩泳衣」現身大佳河濱公園！0濾鏡被拍真實身材

▲身穿白色深V高衩連身泳衣的薔薔，與一名男性工作人員一起抵達活動會場。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

薔薔日前驚喜現身S2O Taiwan潑水音樂節，以一身白色深V泳裝火辣登場，成功炒熱現場氣氛。時報周刊CTWANT也直擊，她在演出前便已換上舞台造型，一路吸引不少目光。

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▲薔薔一邊講電話，神情自在，亮眼造型吸引旁人目光。（圖／本刊攝影組）



6月13日下午2點半左右，薔薔在一名男性陪同下現身大佳河濱公園。身為當天S2O Taiwan潑水音樂節的演出嘉賓，她穿著白色深V高衩連身泳衣，外頭披著一件深色長罩衫，腳踩白色拖鞋，若隱若現的造型襯托出修長美腿，即使尚未登台，依舊相當吸睛。

不過，高衩泳裝在展現性感曲線的同時，也讓她的腿部線條毫無保留地展露在人前，薔薔則顯得相當自在，絲毫不在意旁人目光，維持一貫大方、自信的作風。

當天她擔任 BAIYIA 的驚喜嘉賓，不僅在 DJ 台上帶來活力演出，氣氛嗨翻全場，演出結束後也走入觀眾席與大家一同同樂，親身體驗潑水節派對的熱鬧氛圍，展現親民的一面。

▲表演結束後，薔薔仍留在現場玩樂，事後也在社群大方分享辣照。（圖／翻攝自薔薔臉書）



活動結束後，薔薔也在臉書發文分享心情，提到「哇～好久沒來台灣的S2O了，最後一次竟是六年前了」，表示這次是以嘉賓身分參與演出，感謝老天給了一個大晴天，讓她彷彿重拾早期在世界各地參加大型派對的瘋狂回憶，笑稱當年玩到「口吐白沫」的日子真的是無極限；看到現場許多年輕觀眾，「感覺心又重新年輕了一次。」

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