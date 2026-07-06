球星才認離婚！張宗憲俄籍辣模前妻火速曬新歡　西洋帥男輪廓曝

▲張宗憲和前妻Alisa2022年結婚，離婚後女方新歡火速曝光。（圖／翻攝自張宗憲IG）

圖文／鏡週刊

職籃福爾摩沙夢想家球星張宗憲日前首度證實，已與俄羅斯籍模特兒前妻Alisa和平離婚。近日Alisa在社群平台分享土耳其旅遊照片，不僅再度與一名神秘男子同行，男方長相更首度曝光，有著帥氣西洋輪廓，看似甜蜜又愉悅。

Alisa日前在Instagram分享土耳其博德魯姆（Bodrum）度假照片，以「Bodrum was a good idea」為題發文。其中一張照片可見她坐在車內，由一名男子駕車同行；另一張搭乘高爾夫球車的照片，則透過後照鏡清楚映出車上兩人的模樣，雖然男方沒有正面面對鏡頭，但外貌已比先前曝光得更加清楚，疑似新歡曝光。

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▲Alisa疑似曬新歡。（圖／翻攝自Alisa2022IG）

在張宗憲證實離婚前，Alisa便曾分享一張十指緊扣的牽手照，由於牽手男子左手沒有張宗憲招牌刺青，加上佩戴手錶與張宗憲平時不同，當時就有不少網友推測男方另有其人。如今隨著旅遊照曝光，前妻身邊已經有人陪伴。

張宗憲日前透過Instagram限時動態首度回應婚姻狀況，坦言自己早在2025年賽季開始前便與Alisa完成離婚手續。他表示，兩人是和平分開，主要原因是對未來規劃沒有共識，但仍會因孩子保持聯繫，也希望前妻未來幸福快樂。目前兩人育有一子，孩子主要由張宗憲照顧。

至於Alisa則是俄羅斯籍模特兒兼聲優，長年在台灣發展，曾因出演YouTube頻道「不要鬧工作室」的打開知名度。她與張宗憲透過共同友人認識後發展成戀人，兩人於2022年公開認愛，2023年7月宣布懷孕喜訊，同年12月迎來兒子誕生。





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