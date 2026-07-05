WIM來台吉他出包糗喊：工作人員去買了！　無預警衝下台「拿粉絲手機自拍」

記者蕭采薇／台北報導

曾是國際級知名樂團「HYBS」成員之一的音樂人WIM，帶著個人巡演「Honeymood Tour」強勢登陸台北！演唱會一開場，WIM 一上台隨即用最道地的台語大喊：「我回來了！」緊接著一句熱情的「Taipei what’s up!」瞬間拉近與台下樂迷的距離，讓全場陷入瘋狂的尖叫聲中。

▲泰國音樂人WIM，再度來台開唱。（圖／好玩提供）

對台灣印象極佳的他大讚：「台灣總是給我們最溫暖的歡迎，台灣真的很酷！這就是為什麼我們一直想回來的理由。」看著台下滿滿人潮，他坦言其實沒預料到會來這麼多人，感到「超級緊張」但也非常感謝台灣歌迷從未讓他失望。

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突發事故！吉他罷工驚喊「工作人員去買了」

演出過程中意外發生了一段小插曲，WIM 原本準備自彈自唱，卻無奈地向歌迷表示吉他出了問題！他逗趣開玩笑說，工作人員此時此刻正汗流浹背地在附近到處幫他找琴、看能不能「現場買一把」。不過這完全不影響他的舞台魅力，WIM 隨即大聲問大家：「就算沒有吉他，我們還是能玩得很開心，對吧？」接著邀請全場觀眾拋開拘束一起擺動，帶來微醺浪漫的《MOONLIGHT》，引爆全場第一波大跳舞高潮！

▲WIM用道地的台語大喊「我回來了！」。（圖／好玩提供）

所幸到了演唱《Snacks & Wine》時，工作人員順利化解危機，讓吉他「神救援」回歸。WIM 重新背上吉他帥氣彈奏，隨後在演出中不斷驚呼「Sing with me!」、「You guys are amazing!」，台下極佳的互動也讓他徹底玩開。

全球首唱在台灣！大禮加碼送出未公開新歌

除了經典曲目，WIM 更為台灣歌迷送上獨家大驚喜！他透露想在今天的演唱會上「來點不一樣的」，隨後興奮宣布，將帶來一首從未公開演唱過的新歌。他坦言這是第一次首唱，心裡有點緊張，隨即在全場期待的驚呼聲中，正式揭曉並首唱新歌《THIS&THAT》，滿滿的誠意讓現場氣氛再度沸騰。

▲WIM演唱會到了後半段，現場直接變成「大型KTV包廂」。（圖／好玩提供）



當迷幻微醺的《MAGIC》前奏響起，全場掀起震耳欲聾的尖叫聲。到了演唱會後半段，現場直接變成「大型KTV包廂」，從節奏感十足的《RIDE》、充滿粉紅泡泡的《TWO OF US》，再到安可曲《MR. FEELGOOD》，首首金曲都引發全場歌迷毫無保留的超級大合唱，澎湃的聲音響徹整個場館。

寵粉無極限！收應援布條「無預警衝下台自拍」

演出接近尾聲時，WIM 收到了歌迷特別為他精心準備的「粉絲簽名應援布條」，讓他顯得超級開心與感動。為了回饋台灣歌迷毫無保留的愛，WIM 在跟全場歌迷大合照後，竟毫無預警地直接衝下台！他毫無架子地在前排人群中，隨機拿起歌迷的手機開心自拍，超親民的舉動讓寵粉指數直接破表，全場氣氛嗨到最高點。

▲WIM收到了歌迷特別為他精心準備的「粉絲簽名應援布條」。（圖／好玩提供）

最後，WIM 與所有樂手團員一同走向舞台前方，深深地向全場觀眾鞠躬致謝，為這場充滿歡笑、浪漫與驚喜的台北演唱會，畫下了最完美的句點。