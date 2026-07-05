直擊／RIIZE啤酒節壓軸開唱！Anton破音羞道歉　喊話：下次登高雄世運

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」將於今（5）日晚間迎來壓軸演出，人氣男團RIIZE也相隔一個多月再度來台，壓軸登上高雄啤酒節舞台。晚間一登場便帶來〈All of You〉、〈Get a Guitar〉，嗨翻全場。

▲RIIZE登啤酒節。（圖／讀者提供）

RIIZE為了此次啤酒節學了不少中文，Anton率先喊話「尖叫聲」，不過一開口直接破音，害羞急道歉「Sorry Sorry，再來一次，高雄尖叫聲」；將太郎接著說「高雄，我來囉，大家玩得開心嗎？」元斌也努力說中文：「我想你了，大家有想我們嗎？我們一起開心玩吧！」炤熙也說在這舒服美麗的夜晚，能跟大家一起度過覺得很開心。恩奭、成燦也用中文附和：「見到大家很開心，一起嗨吧！」

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▲RIIZE喊話下次登高雄世運。（圖／讀者提供）

在熱情氣氛下，RIIZE接連帶來〈Love 119〉、〈Show Me Love〉、〈Like a Bomb〉、〈D-D-Done〉、〈Impossible〉、〈Boom Boom Bass〉等歌曲，千名粉絲一起大聲應援，6位成員也全場跑透透，不停飯撒，賣力跳到汗流浹背，成燦與Anton更是將外套給脫掉，濕透的上衣看上去，讓BRIIZE瘋狂不已。

而RIIZE才剛帶著新專輯回歸，3週宣傳期結束後就立刻飛來高雄演出。Anton也問道「有上次來AAA看我們的BRIIZE（粉絲名）嗎？」見大家熱情回應，也表示「我愛高雄，那邊場地也很大，我們再努力一點，是不是有一天有可以站上那邊呢？大家要努力讓我們站上世運喔」；成燦也接著說「希望下次也可以站上高雄巨蛋喔」，掀起全場尖叫聲。尾聲並帶來〈Do your dance〉、〈Bag Bad Back〉，為啤酒節劃下完美句點。