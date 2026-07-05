王力宏「27針拼回碎裂耳骨」帶傷登台　親還原傷勢：早上起來巨痛

記者蔡宜芳／綜合報導

金曲歌王王力宏4日在成都演唱會上發生嚴重意外，其左臉重摔撞擊金屬舞台邊緣，導致外耳軟骨撞碎、臉頰也濺血，緊急送醫足足縫了39針。然而，為了不與歌迷失約，他今（5）日依舊敬業登台，並在台上親口還原傷勢與心聲。

▲王力宏4日在舞台上慘摔。（圖／翻攝自微博／王力宏）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王力宏昨（4）日演唱〈天地龍鱗〉時，因工作人員鋼絲操作不當，他的腳被捲到而失足重摔，左臉直接撞擊階梯。當時，他因戴著堅硬的入耳式監聽耳機，導致外耳軟骨被撞碎，瞬間爆血。

王力宏5日在演唱會台上透露，當下因為有歌迷在場，其實沒有太大的感覺，僅簡單處理後，便靠著單耳監聽硬撐完整場演唱會。他表示，自己總共縫了39針，「27個針把這個耳朵，本來這個耳骨都碎了，把它拼回去了。」而臉上的傷口則是縫了12針。

▲王力宏5日在演唱會上分享傷勢狀況。（圖／翻攝自微博）

王力宏坦言，早上起床時，因為麻醉效果退了，傷口「巨痛」。不過看到台下滿滿的粉絲，他感性直呼：「現在看到你們，好神奇，又不痛了，你們的愛就是良藥。」

此前，王力宏工作室表示，經過電腦斷層檢查，王力宏的腦部和頭骨皆無大礙。目前團隊已對舞台安全措施展開全面檢討，相關責任人員也已進入內部調查流程。