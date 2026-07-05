男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」誤傷路人親自拖地

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸33歲男星岳岳在2018年參加選秀節目《偶像練習生》打開知名度，後來以男團ONER一員身份出道。他5日被流出在登機口情緒失控、對著私生飯（意指侵害藝人隱私的粉絲）潑飲料的畫面，掀起熱烈議論。

▲岳岳是男團ONER的一員。（圖／翻攝自微博／岳岳PINKRAY）

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影片中，岳岳在機場疑似遭私生飯一路跟隨騷擾，當他準備從登機口上飛機時，一時情緒失控，直接拿起工作人員袋中的飲料，朝私生飯丟去，一邊破口大罵「你們有病吧」。不料過程中，不慎波及一旁無辜路人，岳岳隨即向路人道歉，更主動搶過清潔人員的拖把，親自清理地面。

▲▼岳岳在發飆丟飲料後，又自己清理地面。（圖／翻攝自微博）

事實上，岳岳過去就曾深受私生飯騷擾所苦。他在去年5月就曾發文，表示：「不要接機送機，不要接送高鐵，不要在酒店蹲守，不要打擾我的私生活！」他坦言，過多的「害蟲」出現，讓他容易深陷負面情緒，進而影響到正向積極的愛，「這是對真正感知到我能量傳遞的人的一種褻瀆。我能感受得到大家對我的愛和善意，但這些從來不是對我私生活的窺探和騷擾！」只是沒想到事隔一年，他又再因私生飯騷擾登上微博熱搜。