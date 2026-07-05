直擊／SJ藝聲後悔沒唱「這首歌」秒清唱補償　鬆口：想在高雄開個唱

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」將於今（5）日晚間迎來壓軸演出，Super Junior藝聲3日就搶先抵台舉行簽售會，再搭高鐵南下登台演出。今晚以〈Silhouette〉、〈Easy〉拉開序幕，藝聲更全場三面舞台走透透，照顧到每一區的觀眾。

▲SJ藝聲登啤酒節。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次來到啤酒節的藝聲表示：「本來還擔心大家會不會覺得很熱，不過現在變得非常涼爽，我覺得很慶幸」，不過看到台下粉絲都相當清醒，他也玩笑說道：「大家有稍微喝了一點嗎？你們看起來都非常清醒欸，不是啤酒節嗎？為什麼沒有喝啊？」隨後自嘲其實自己也不太會喝酒。

▲藝聲開唱。（圖／讀者提供）

藝聲也表示，看到台下那麼多來支持他的E.L.F.，讓他有了「是不是可以來高雄舉辦個人演唱會」的想法，「像這樣的音樂節，在高雄是第一次，其實我本來很緊張的，不過因為你們的手燈，我現在有了很大的勇氣。」

藝聲也感嘆「今天真是美麗的夜晚」，後悔沒有演唱〈Beautiful Night〉這首歌，隨後便立刻現場加碼，清唱〈Beautiful Night〉，讓現場千名粉絲陶醉不已。也透露今年個人出道滿十周年，因此也準備很多驚喜，將要獻給大家。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。