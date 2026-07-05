ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲爆婚前協議「出軌罰6.4億」
暴風圈恐籠罩2／3台灣！北部防10級風
張凌赫新戲女主遭抵制！過往恩怨被挖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

HOOK 蔡允潔 許維恩 蔡瑞雪 饅頭媽 翁馨儀 張少懷 張菲

春風升格當爸…台中湯姆熊一招收服兒子　「謝以樂狂爆料」他慌了

記者黃庠棻／台北報導

2026第28屆台北電影節於今（5）日迎來閉幕片溫馨力作《我的棋王爺爺》首映，現場創下1200人滿座盛況，中山堂座無虛席。今日映後記者會星光熠熠，監製唐在揚、導演陳怡蓉攜手超強卡司陣容李立群、謝以樂、洪瑜鴻（春風）、瑪菲司、五木、朱宥丞等影人盛裝出席，與現場千位觀眾大聊幕後趣事，現場氣氛熱烈。

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

閉幕片《我的棋王爺爺》聚焦1990年代末的城南萬華，講述孤獨的鑰匙兒童（謝以樂 飾）與公園裡的退伍老「棋王」（李立群飾）因象棋對弈相遇，展開一場跨世代情誼與人生啟示。

▲《我的棋王爺爺》由李立群、洪瑜鴻（春風）、謝以樂細膩共演一段忘年棋緣。（圖／台北電影節提供）

▲《我的棋王爺爺》由李立群、洪瑜鴻（春風）、謝以樂細膩共演一段忘年棋緣。（圖／台北電影節提供）

在片中挑大樑演出「小棋王」的謝以樂則透露，私下為了象棋招式下了不少苦功。他笑說「我本來只會玩半盤，全盤學完之後就到處跟別人下象棋，還會特別跑去青年公園看人家下棋。」而片中飾演青年版「小棋王」的朱宥丞也透露，自己原本完全不會下棋，為了揣摩象棋高手，在象棋指導的密集特訓下苦學基本戰術，心思都放在怎麼上網下棋磨練。

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

這次在片中升格「演爸爸」的洪瑜鴻（春風），收起過往犀利氣場，展現截然不同的反差演技。春風透露，開拍前特別花時間跟謝以樂相處、培養父子默契，拍攝時好幾場家族和解的重頭戲，連自己都在鏡頭後被深深感動。

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲春風、謝以樂（中）互動相當逗趣、可愛。（圖／記者周宸亘攝）

談到父子角色互動，謝以樂爆料「春風叔叔建議我長大去當法醫，說很受人尊敬還可以賺很多錢，還叫我以後要養卡斯羅，說是一種很兇、只認主人、看到別人會先咬對方的狗，可以保護我！」坐在一旁的春風趕緊澄清「我是說要對動物好一點，我叫他養博美啦！」

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲春風、謝以樂互動相當逗趣、可愛。（圖／記者周宸亘攝）

謝以樂也分享曾去台中找春風玩，兩人一起去湯姆熊，對方很會夾娃娃，用了很多零錢成功幫他夾到玩偶。聊到有沒有把春風當爸爸一樣尊敬，謝以樂點頭說「有，他當爸爸蠻威風的，就不會被人欺負，因為他說被欺負就可以打電話給他。」春風當場幽默吐槽「我是叫你報警！」

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲春風、謝以樂、朱宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

此外，瑪菲司與五木在片中飾演夫妻。兩人透露，為了在銀幕前呈現自然老夫老妻感，開拍前私下花了不少時間培養感情，同台飆戲激盪出意想不到的火花。五木直說，知道瑪菲司是電商女王，開拍前一天收到她傳訊息寫「請多指教，老公」，讓他瞬間入戲，更開玩笑說兩人會這麼有CP感是因為「我們就長得這麼配啊」。

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑪菲司、五木。（圖／記者周宸亘攝）

瑪菲司則調侃五木在戲裡是個「負責倒垃圾、洗碗的工具人」，而五木則是「求生慾超強」，笑說「只要老婆有智慧，我負責做就對了。」為完美呈現自助餐店老闆娘的形象，瑪菲司透露有去觀摩，像是「盤子要敲兩下」的細節等。不過兩人片中是對相愛相殺的夫妻，有場戲不小心打得太起勁，還當場被導演喊卡阻止說「要收一點！」

▲▼北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑪菲司、五木。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我的棋王爺爺李立群謝以樂洪瑜鴻春風瑪菲司五木朱宥丞

推薦閱讀

《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

12小時前

以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫

以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫

13小時前

五月天只剩他未婚！阿信被周杰倫虧「為什麼都沒緋聞」唯一認愛她

五月天只剩他未婚！阿信被周杰倫虧「為什麼都沒緋聞」唯一認愛她

14小時前

阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

9小時前

夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝　年僅37歲死因成謎

夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝　年僅37歲死因成謎

8小時前

張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖　強硬提3大訴求

張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖　強硬提3大訴求

9小時前

巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票

巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票

3小時前

溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」！HOOK沿路發錢…地勤卻怒：為何不早講

溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」！HOOK沿路發錢…地勤卻怒：為何不早講

7/6 11:18

消失螢光幕！楊貴媚證實《飛龍在天》龐祥麟中風需金援　親吐陳盈潔臥床病況

消失螢光幕！楊貴媚證實《飛龍在天》龐祥麟中風需金援　親吐陳盈潔臥床病況

7小時前

HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」！決定提告：可直接放出母帶

HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」！決定提告：可直接放出母帶

8小時前

震驚！籃籃離開《綜藝新時代》 李雅英跟檸檬即刻取代

震驚！籃籃離開《綜藝新時代》 李雅英跟檸檬即刻取代

10小時前

5千萬巨債剩500萬！馬國弼掌廚「炸雞賣到凌晨」開幕3個月業績曝光

5千萬巨債剩500萬！馬國弼掌廚「炸雞賣到凌晨」開幕3個月業績曝光

14小時前

熱門影音

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」
春風當「好爸爸」遭童星爆料　謝以樂看他眼色：這樣OK齁

春風當「好爸爸」遭童星爆料　謝以樂看他眼色：這樣OK齁
傅子純遺孀送別老公　痛哭：謝謝你來過

傅子純遺孀送別老公　痛哭：謝謝你來過
派翠克演戲導演認「不放心」　丟連結給小S：就要他看！

派翠克演戲導演認「不放心」　丟連結給小S：就要他看！
男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地
王力宏摔倒「臉.耳見血」安慰粉絲：像MMA選手

王力宏摔倒「臉.耳見血」安慰粉絲：像MMA選手
陳芳語全身濕透唱〈愛你〉　透視裝比基尼超性感❤

陳芳語全身濕透唱〈愛你〉　透視裝比基尼超性感❤
傅子純無子「游安順11歲兒子代表」　全程站旁邊陪伴..淚眼送別乾爹

傅子純無子「游安順11歲兒子代表」　全程站旁邊陪伴..淚眼送別乾爹
吳宗憲唱〈你把我灌醉〉　才聽前奏...就想哭了QQ

吳宗憲唱〈你把我灌醉〉　才聽前奏...就想哭了QQ
吳婉君消失1年..露面送別傅子純　哽咽「他先去天上當里長伯了」

吳婉君消失1年..露面送別傅子純　哽咽「他先去天上當里長伯了」
馬筱梅想讓兒子「在北京讀書」　曝大陸教育「比台灣嚴格」

馬筱梅想讓兒子「在北京讀書」　曝大陸教育「比台灣嚴格」
傅子純76歲老父白髮送別愛兒　因習俗..全程坐位子上觀禮

傅子純76歲老父白髮送別愛兒　因習俗..全程坐位子上觀禮
Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

陳綺貞爆阿信「三天後才回私訊」　羨慕五月天有小夥伴拖時間XD

陳綺貞爆阿信「三天後才回私訊」　羨慕五月天有小夥伴拖時間XD

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

吳宗憲演唱會被「禁止講話」XD　台語經典歌連發〈歡喜就好〉〈真心換絕情〉

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

看更多

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

沈玉琳加入八大電視主持行列 顛覆台灣節目製作多年來想像

45分鐘前0

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

1小時前10

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

2小時前0

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

2小時前11

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

2小時前20

狂粉自稱是男友！不滿李珠珢與男舞者親密互動　本尊高EQ回應：我是渣女

2小時前10

阿喜認「遊戲節目總讓我緊張」　吐真實心聲：人多的時候也有壓力

2小時前0

玖壹壹師弟被封「夜店王子」！　新歌宣傳影片「黃仁勳」也來了

3小時前0

我想做一坨屎！李運慶八點檔變迷因製造機　親曝「爆笑金句」內幕

3小時前0

巴威颱風攪局！　盧廣仲北流演唱會「首場宣布延期」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！
    12小時前63
  2. 以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫
    13小時前103
  3. 五月天只剩他未婚　阿信被周杰倫虧：為什麼都沒緋聞
    14小時前81
  4. 阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」
    9小時前189
  5. 夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝
    8小時前125
  6. 張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖
    9小時前85
  7. 巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票
    3小時前101
  8. HOOK溝通半小時「剩3mins關櫃還沒人理」
    7/6 11:18145
  9. 楊貴媚證實資深男星龐祥麟中風
    7小時前301
  10. HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」
    8小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合