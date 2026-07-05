春風升格當爸…台中湯姆熊一招收服兒子　「謝以樂狂爆料」他慌了

記者黃庠棻／台北報導

2026第28屆台北電影節於今（5）日迎來閉幕片溫馨力作《我的棋王爺爺》首映，現場創下1200人滿座盛況，中山堂座無虛席。今日映後記者會星光熠熠，監製唐在揚、導演陳怡蓉攜手超強卡司陣容李立群、謝以樂、洪瑜鴻（春風）、瑪菲司、五木、朱宥丞等影人盛裝出席，與現場千位觀眾大聊幕後趣事，現場氣氛熱烈。

▲北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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閉幕片《我的棋王爺爺》聚焦1990年代末的城南萬華，講述孤獨的鑰匙兒童（謝以樂 飾）與公園裡的退伍老「棋王」（李立群飾）因象棋對弈相遇，展開一場跨世代情誼與人生啟示。

▲《我的棋王爺爺》由李立群、洪瑜鴻（春風）、謝以樂細膩共演一段忘年棋緣。（圖／台北電影節提供）

在片中挑大樑演出「小棋王」的謝以樂則透露，私下為了象棋招式下了不少苦功。他笑說「我本來只會玩半盤，全盤學完之後就到處跟別人下象棋，還會特別跑去青年公園看人家下棋。」而片中飾演青年版「小棋王」的朱宥丞也透露，自己原本完全不會下棋，為了揣摩象棋高手，在象棋指導的密集特訓下苦學基本戰術，心思都放在怎麼上網下棋磨練。

▲北影《我的棋王爺爺》記者會。（圖／記者周宸亘攝）



這次在片中升格「演爸爸」的洪瑜鴻（春風），收起過往犀利氣場，展現截然不同的反差演技。春風透露，開拍前特別花時間跟謝以樂相處、培養父子默契，拍攝時好幾場家族和解的重頭戲，連自己都在鏡頭後被深深感動。

▲春風、謝以樂（中）互動相當逗趣、可愛。（圖／記者周宸亘攝）



談到父子角色互動，謝以樂爆料「春風叔叔建議我長大去當法醫，說很受人尊敬還可以賺很多錢，還叫我以後要養卡斯羅，說是一種很兇、只認主人、看到別人會先咬對方的狗，可以保護我！」坐在一旁的春風趕緊澄清「我是說要對動物好一點，我叫他養博美啦！」

▲春風、謝以樂互動相當逗趣、可愛。（圖／記者周宸亘攝）

謝以樂也分享曾去台中找春風玩，兩人一起去湯姆熊，對方很會夾娃娃，用了很多零錢成功幫他夾到玩偶。聊到有沒有把春風當爸爸一樣尊敬，謝以樂點頭說「有，他當爸爸蠻威風的，就不會被人欺負，因為他說被欺負就可以打電話給他。」春風當場幽默吐槽「我是叫你報警！」

▲春風、謝以樂、朱宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

此外，瑪菲司與五木在片中飾演夫妻。兩人透露，為了在銀幕前呈現自然老夫老妻感，開拍前私下花了不少時間培養感情，同台飆戲激盪出意想不到的火花。五木直說，知道瑪菲司是電商女王，開拍前一天收到她傳訊息寫「請多指教，老公」，讓他瞬間入戲，更開玩笑說兩人會這麼有CP感是因為「我們就長得這麼配啊」。

▲瑪菲司、五木。（圖／記者周宸亘攝）

瑪菲司則調侃五木在戲裡是個「負責倒垃圾、洗碗的工具人」，而五木則是「求生慾超強」，笑說「只要老婆有智慧，我負責做就對了。」為完美呈現自助餐店老闆娘的形象，瑪菲司透露有去觀摩，像是「盤子要敲兩下」的細節等。不過兩人片中是對相愛相殺的夫妻，有場戲不小心打得太起勁，還當場被導演喊卡阻止說「要收一點！」

▲瑪菲司、五木。（圖／記者周宸亘攝）