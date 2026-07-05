姜育恆出道40年破例了！　罕見點頭宣布「重大決定」

▲ 姜育恆為演唱會特別開設粉專 。（圖／文星文化提供）



記者翁子涵／台北報導

《姜育恆的盛宴 Jonnie’s Gala》上月27日在台北流行音樂中心圓滿落幕，為了完整保存這段音樂行動藝術歷程，《姜育恆的盛宴》官方典藏粉絲頁宣佈正式成立，不同於一般社群平台，將完整收藏演唱會從最初籌備、製作、排練、幕後花絮、正式演出、媒體報導、名人分享、珍貴舞台照片、影片與相關紀錄。

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▲▼ 周蕙盛裝朝聖姜育恆演唱會 。（圖／文星文化提供）



姜育恆過去一向鮮少經營社群平台，因為獨一無二的《姜育恆的盛宴》累積了太多值得珍藏的人、事、物與情感，他首次同意成立官方典藏粉絲頁，希望把這場演唱會最完整的面貌永久保存，不只是留給今天參與的人，更留給未來所有喜愛華語音樂的人，姜育恆表示：「美好的璀璨之夜，謝謝所有盛裝前來的嘉賓，更特別感謝全心付出的夥伴們，因為彼此都懂，為懂的人而唱，謝謝你來。」

《姜育恆的盛宴》官方典藏粉絲頁日前剛成立，搶先收錄了這次在北流演唱會中許多幕後彩排工作照片，其中包括與吳奇隆的後台工作照以及許多歌手特別盛裝前來當起「粉絲」朝聖照片；其中周蕙特地翻出珍藏25年的旗袍盛裝出席，合身剪裁襯托優雅身形，成為全場焦點；她表示：「姜哥(姜育恆)的歌聲與作品都是經典，因此希望以最經典的打扮出席這場音樂盛宴。我想介於舞台和生活感之間，帶著尊敬、崇拜和敬意，所以決定把中式最正統的衣服搬出來，穿旗袍赴宴，還畫了紅唇。」

