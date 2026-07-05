已故名醫父遭盜名賣假貨　林逸欣怒發文：想到就覺得很難過

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林逸欣已故的父親是神經內科名醫林春銘，她4月在送走爸爸後，和家人繼續經營販售父親研製的薰衣草精油膏。沒想到，竟有詐騙集團盯上這門生意，在社群上大肆投放廣告賣假貨，讓林逸欣直呼「想到就覺得很難過」。

▲林逸欣的父親林春銘於今年4月過世。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara﻿）

林逸欣5日發文氣憤痛批：「不懂這些詐騙的人是什麼樣的心態。你們在創立這個假帳號，留下這些文字的時候是用什麼心情在寫的？」她直言，雖然知道會去詐騙的人，本來就不是什麼好東西，但看到對方用自己的名義、甚至用已故父親的名義來騙人，她就感到很痛心。

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▲林逸欣控訴網路出現盜用父親名義賣假貨的帳號。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara﻿）

林逸欣無奈表示，自己只能一次又一次地提醒大家，爸爸的診所絕對沒有官方Threads和Instagram，更從未下過精油膏廣告。她也強調，唯一能確保正品的方式只有兩種，分別是到台南現場排隊購買，或透過唯一官方網站購入，「再次呼籲大家，遠離詐騙、拒絕上當！」