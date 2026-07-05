莫子儀禁忌愛戀！床戲激戰武田梨奈　親揭「全身噴漆」內幕

記者林汝珊／台北報導

電影《香巴拉物語》今日（5）於台北電影節「廣角台灣」單元放映，本片由日本導演関根俊夫執導，莫子儀和武田梨奈主演，兩人片中床戲展現佛性與情慾的拉扯，將劇情推上高潮！莫子儀透露，因藏人膚色較深，拍攝床戲前特別花一兩小時進行全身噴漆、加深膚色，過程相當辛苦。提到親密戲的互動，莫子儀表示：「非常感謝武田小姐的信任，因為片中情感極其糾結掙扎，角色第一次感受到愛與慾望，那種人性與佛性戒律之間的拉扯至今仍讓我印象深刻。」武田梨奈也說，這場親密戲是基於對彼此的全然信任去完成，導演希望他們演繹出過去從未有過的罪惡感與情緒張力，直說：「對角色或演員來說，都是人生大轉變的一場戲。」

▲莫子儀在《香巴拉物語》展開禁忌戀，剃髮成喇嘛愛上武田梨奈。（圖／台北電影節提供）

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《香巴拉物語》改編自一場橫跨印度、日本兩地的信仰與情感拉扯的故事。劇情描述一位年輕喇嘛從印度大吉嶺啟程前往日本精進修行，途中遇上一對在現實夾縫中掙扎求生的爺孫，隨著相處日漸加深，禁忌情愫也在喇嘛與剛出獄不久的女子之間悄悄滋長。莫子儀在片中剃去頭髮飾演僧侶一角，全片以日語、英語交錯演出，細膩詮釋角色在信仰與欲望之間的兩難；武田梨奈則飾演這位在人生低谷中摸索方向的孫女，兩人之間層層堆疊的情感張力，也是本片最受矚目的看點之一。

▲武田梨奈感動分享，莫子儀在深夜拍攝帶補品來探班，讓她極具信賴感。（圖／台北電影節提供）

談及在台灣首映的心情，導演関根俊夫開心表示，這部作品在各國上映都獲得許多好評，這次終於來到台灣公開上映，他迫不及待想聽到台灣觀眾的回饋。関根俊夫也大方透露，當初選擇莫子儀當男主角是一個大挑戰，因為題材涉及宗教文化，原先屬意找西藏演員卻碰壁，後來有人推薦莫子儀，雖然面臨龐大的語言考驗，但莫子儀在沒有人督促的情況下，前後花了半年的時間自動自發做研究，主動積極地學習藏文、日語、英語、文化及宗教領域，甚至親自去寺廟觀摩。関根俊夫說：「有些日本的藏傳佛教人士看完電影，都非常驚訝，認為莫子儀散發的氣息完全就是真正的僧侶！回頭想想真的很慶幸選擇了他。」

片中飾演藏傳佛教的僧侶，莫子儀在開拍前不僅深入理解宗教脈絡、學習念經，更每天早晚各做100次的頂禮大禮拜。莫子儀還透露，當時曾有幸拜見仁波切，他特別請教了關於僧侶嚴格戒律的問題，「這角色碰了女生是否就犯了戒律？仁波切告訴我，如果心中沒有雜念只是單純想幫助對方，其實不算是犯戒，真正的戒律是存在心裡的。」