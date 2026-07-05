74歲李立群新竹家山崩！露面脫口「跟台灣脫節」自豪大陸狂被認出

記者黃庠棻／台北報導

74歲資深男星李立群近年來將事業重心放在大陸，近年回台居住，但仍積極經營抖音社群，今（5）日他主演的電影《我的棋王爺爺》在台北電影節以「閉幕片」播放，本來他以「行程為由」決定不出席訪問，最終在訪問中途加入，談及自己的拍戲趣事以及近況，這也是他久違在台灣公開露面受訪。

▲李立群現身。（圖／記者周宸亘攝）



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李立群在《我的棋王爺爺》中飾演一位自稱「棋王」的退休老兵，與童星謝以樂、洪瑜鴻（春風）都有不少對手戲，他坦言自己在拍攝之前並不認識春風，跟周遭的朋友「打聽」之後，才得知對方是非常有名的歌手、演員，直言「在中國的時間太多了，跟很多台灣的事情都脫節了，不過跟他一起演戲很舒服」。

▲《我的棋王爺爺》由李立群、洪瑜鴻（春風）、謝以樂細膩共演一段忘年棋緣。（圖／台北電影節提供）

原本李立群因為行程問題無法出席表定的訪問，後來在途中慌忙加入，他透露自己住在新竹的山裡面，因為連日來的大雨，家裡附近發生山崩，目前家裡狀況一切安好，他談起《我的棋王爺爺》裡的演出，笑說「我都不敢回頭看，我覺得我在裡面飾演得最差的」。

▲李立群現身。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，李立群也在訪問中提到「台灣年輕演員很少認識我的」，更透露自己現在走在台灣馬路上，都不太會有民眾認出，反而到大陸時常常被叫住，就連到新疆、陝北等比較偏遠的地區，都還是會被攀談，甚至有牧羊人跟他聊天聊到自己的羊都跑了。

▲李立群現身。（圖／記者周宸亘攝）

而李立群之所以接演《我的棋王爺爺》，是因為自己年輕時也有類似經驗，他分享在19歲時遇到一位教武功的師父，當時他到吳興街底磕頭拜師學藝，透露自己氣功練了半年之後「屁變得不臭、眼睛也變藍，身體變乾淨了」，雖然後來沒有繼續學，但他仍謹記當時學習到的氣功。

▲李立群現身。（圖／記者周宸亘攝）

此外，李立群56歲到大陸橫店拍攝《洪武大案》，因為當時沒有經紀人，不曉得要簽「時間約」，一天拍攝15到16小時，直呼「拍到我快完蛋」，他趕忙到旁邊做氣功調整身體，但仍不堪負荷，只好求助導演說道「我太累了」，對方才決定休息，讓他直呼「非要等到我說這句才停，酬勞也不高，我覺得他們好狠」。